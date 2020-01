Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ “Dobbiamo separarci ma..” (Uomini e donne)

Ospiti della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. La coppia viaggia d’amore e d’accordo, felici e innamorati come non mai. I due ex protagonisti del dating show convivono a Milano da circa un mese, lei però in questo periodo deve stare anche a Roma per lavoro quindi dovranno stare un po’ lontani. Ed infatti, la ex tronista da alcuni giorni conduce un programma radiofonico su Radio 105. “Avrei voluto darvi questa notizia prima ma non è stato possibile. Tutti abbiamo dei sogni importanti da realizzare e il mio si sta realizzando. Ero diretta a Milano e ho ricevuto una chiamata che aspettavo. La radio è sempre stato il mio sogno nel cassetto ma mai avrei pensato di darvi questa notizia che per me è motivo di gioia immensa. Sarò la nuova conduttrice di Radio 105. Da domani, dalle 18 alle 20 sarò in radio“, ha raccontato di recente tramite le Stories di Instagram.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea ospiti

Maria De Filippi ha chiesto a Teresa Langella si quale delle due ragazze verte la scelta finale di Giulio Raselli e, così come riferiscono le anticipazioni del VicoloDelleNews: “lei si è emozionata a vedere l’esterna in famiglia con Giulia e da questa sembrerebbe orientato verso di lei, però in realtà la vede un po’ troppo remissiva e crede che la personalità di Giovanna sia più adatta a lui”. Riguardo al loro amore, invece, l’ex tronista napoletana ha svelato, come se ce ne fosse bisogno, che tra loro va avanti tutto a gonfie vele anche se le discussioni, come in tutte le coppie, non mancano. I due sono spesso protagonisti di dediche social importanti e ultimamente sono stati in vacanza ma travolti da mille polemiche per via del viaggio in prima classe e della meta vip scelta per il loro “riposino”. Cos’altro racconteranno oggi pomeriggio a Uomini e donne?

