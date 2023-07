Martina Sebastiani mamma per la seconda volta: nata Beatrice/ L’annuncio dell’ex Temptation Island

Martina Sebastiani mamma bis

In attesa di scoprire come si concluderà Temptation Island 2023 che si congederà dal pubblico lunedì 31 luglio, una protagonista del passato della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia è diventata mamma per la seconda volta. Si tratta di Martina Sebastiani che, già mamma, ha allargato la famiglia con la nascita di una bambina, la piccola Beatrice. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa Martina che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui ha tra le braccia le sue bambine accompagnando lo scatto da una dolcissima didascalia.

“Eccomi Qui! Sono Beatrice. Nata questa mattina alle 10.27 , peso 3,455kg e sono lunga 51cm , esattamente come la mia sorellina Vittoria nata 2 anni fa. Ci somigliamo tanto tanto. Mamma e Papà pazzi di gioia”.

Martina Sebastiani: il vero amore dopo Temptation Island

Martina Sebastiani ha partecipato a Temptation Island nel 2018. All’epoca era fidanzata con Gianpaolo Quarta con cui la storia poi finì. Durante la partecipazione alla trasmissione, Martina si avvicinò ad Andrea Dal Corso che, in quell’edizione, era uno dei tentatori. Conclusa l’avventura nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia e che ha poi partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella con cui è attualmente fidanzato, ha trovato il vero amore.

Da anni, Martina Sebastiani è impegnata con un uomo di cui non si sa nulla e con il quale ha formato una famiglia con la nascita di Vittoria e Beatrice.

