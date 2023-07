Temptation Island 2023, pagelle quinta puntata/ Manuel e Francesca non convincono, Perla e Mirko choc!

Pagelle Temptation Island 2023: Manuel e Francesca, il loro sarà un vero addio?

La quinta puntata di Temptation Island 2023 ha regalato al pubblico confronti infuocati e colpi di scena. Due falò di confronto anticipati, altrettanti addii per le coppie protagoniste della puntata. Grandi protagonisti sono però stati anche i tentatori, che hanno portato una coppia in particolare a dirsi addio. Ma andiamo per ordine.

Francesca e Manuel si lasciano a Temptation Island 2023/ Le prime parole: "Non mi sono fatta calpestare"

La puntata ha avuto inizio con gli occhi puntati su Manuel e Francesca. Lei lasciata 5 volte da lui e “ripresa” ogni volta, come lui stesso ha sottolineato, lui desideroso di godersi “la sua libertà”. Dopo aver accusato una serie di duri colpi da parte del fidanzato, che più volte ha sottolineato di non credere di amarla, Francesca è arrivata alla decisione di chiedere il falò di confronto. Lì ci è arrivata più agguerrita che mai: addio al mood ‘da sottona’, come lei stessa si è definita, Francesca ha accusato Manuel di essere “una merd*”, e di averle fatto vivere una storia “di merd*”. Lui, da carnefice a vittima, è crollato in lacrime, dicendole che mai la dimenticherà. Entrambi hanno deciso di lasciare Temptation Island da soli, ma riusciranno a mantenere il proposito? VOTO 5.5

Perla si fidanza con il tentatore Igor, choc a Temptation Island 2023/ Spunta la paparazzata e Mirko...

Temptation Island 2023, l’addio di Mirko e Perla lascia con un dubbio…

L’altra coppia grande protagonista di questa quinta puntata di Temptation Island 2023 è stata quella di Mirko e Perla. Una storia la loro arrivata ad un epilogo sorprendente, non solo perché al falò di confronto hanno deciso di lasciarsi – decisione presa in primis da Mirko -, ma anche perché entrambi hanno deciso di frequentare i single con i quali hanno avuto un avvicinamento nel corso della permanenza nel villaggio. Mirko è dunque uscito con la single Greta, Perla con Igor. Qualcosa sembra ancora sfuggire, lasciare un senso di incompiutezza: è questo il senso che il loro addio, non particolarmente chiaro, ha lasciato in parte del pubblico. La stessa sensazione che ci fa credere che non sia finita davvero così per i due. VOTO 5

Temptation Island 2023, anticipazioni ultima puntata/ Ultimi falò: Daniele e Vittoria si lasciano? Ale...

Nessun voto questa volta per le altre due coppie, Daniele e Vittoria e Ale e Federico, di cui non si è affatto parlato. Saranno protagoniste nell’ultima puntata di lunedì 31 luglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA