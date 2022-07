Martina Stoessel e Rodrigo de Paul fidanzati?/ L’attrice di Violetta e il calciatore…

Scoppia l’amore tra Martina Stoessel e Rodrigo de Paul?

Una nuova coppia potrebbe infiammare l’estate del mondo dello show business. Lei è Martina Stoessel e lui il calciatore Rodrigo de Paul che, dopo aver giocato in Italia con la maglia dell’Udinese, si è trasferito in Spagna dove milita tra le fila dell’Atletico Madrid. Martina, a sua volta, è un nome conosciutissimo in Italia. Lei, infatti, ha interpretato Violetta, nell’omonima serie Disney, famosa in tutto il mondo. L’attrice e il calciatore sono stati pizzicati insieme ad Ibiza e a pubblicare le foto in esclusiva è il portale Whoopsee che ha pubblicato anche il video dei baci infuocati tra Dayane Mello e l’amica Dana Saber.

Tanti sorrisi tra la Stoessel e il calciatore che si godono il mare e il sole dell’isola spagnola come mostrano le foto in cui sono insieme a bordo di uno yacht. Tra i due nascerà l’amore?

Martina Stoessel nuovo amore di Rodrigo de Paul?

Nessun bacio tra Martina Stoessel e Rodrigo de Paul i quali, tuttavia, si scambiano sorrisi, sguardi intensi e teneri abbracci. Come fa sapere il portale Whoopsee, Martina sarebbe arrivata nella vita del calciatore dopo “dopo la separazione del giocatore dalla moglie Camila Homs – ufficializzata lo scorso autunno – dalla quale sono nati i piccoli Francesca e Bautista.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in Argentina, il primo incontro tra la Stoessel e il calciatore risalirebbe allo scorso novembre. La frequentazione tra i due, dunque, andrebbe avanti da mesi. Nessuna prova, tuttavia, sui rispettivi profili Instagram dell’attrice e del calciatore.

