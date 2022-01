Martina Viali lascia Uomini e Donne/ “Il percorso con Matteo Ranieri non era…”

Martina Viali è stata una corteggiatrice di Matteo Ranieri. Con la sua bellezza si era immediatamente messa in mostra durante le prime puntate del trono di Matteo che non aveva nascosto il proprio interesse nei suoi confronti. Da alcune puntate, però, Martina non è più presente in studio e il motivo della sua assenza non è stato svelato in trasmissione. Attualmente, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni che Maria De Filippi ha voluto come tronista sta continuando il proprio percorso con Federica e Denisa, ma cos’è successo con Martina? Come mai non si è pù presentata in studio?

Samantha Curcio di Uomini e Donne "Operata al seno"/ "Malformazione e 5 interventi"

Sono diversi i fan del trono classico di Uomini e Donne che hanno notato l’assenza della corteggiatrice la quale, dopo aver ricevuto diverse domande sui social, ha deciso di rompere il silenzio e svelare il motivo per cui non ha più partecipato al dating show di canale 5.

Martina Viali: “Ecco perchè ho lasciato Uomini e Donne”

Nonostante il feeling iniziale, tra Martina Viali e Matteo Ranieri non è scattata la scintilla tale da convincerla a restare a Uomini e Donne per conquistare il cuore del tronista. A svelarlo è stata la stessa Martina che, come riporta il portale Gossip e Tv, ha spiegato tutto in un messaggio postato su Instagram e riportato da Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 27 gennaio 2022: l'annuncio di Martina

“Purtroppo da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso; inoltre nelle ultime registrazioni non sono potuta essere presente […]. Quindi continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi. Spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco”, ha fatto sapere l’ormai ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Amara sorpresa su Eleonora, Maria: "Segnalazioni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA