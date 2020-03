Marusic al Psg?/ Calciomercato, Leonardo sulle tracce del fedelissimo di Inzaghi

Potrebbe essere una sessione di calciomercato estiva davvero intensa per la Lazio, dove Inzaghi e la dirigenza potrebbero fare fatica a trattenere della capitale parecchi giocatori, che in stagione hanno fatto vedere davvero meraviglie. Uno di questo potrebbe anche essere Adam Marusic, finito nel mirino del Psg per la prossima stagione, stando alle ultime indiscrezioni del portale lalaziosiamono.it: per le ultime indiscrezioni, infatti pare che Leonardo sia da tempo già sulle tracce di uno dei fedelissimi di Inzaghi, tanto che il dirigente avrebbe già mandato emissari per osservare da vicino gli allenamenti del montenegrino. Un interasse quindi concreto, che però ci sorprende fino a un certo punto, consci del valore e del talento dello stesso giocatore, indispensabile e apprezzatissimo dallo stesso Inzaghi, pur dopo i tanti guai fisici che in stagione Marusic ha dovuto superare.

MARUSIC AL PSG: IL CLUB FA MURO ATTORNO AL GIOCATORE

Sarà dunque Marusic al Psg l’affare bollente di questa esatate ? Difficile dirlo ora, visto anche il clima di forte incertezza che si respira per il perdurare dell’emergenza coronavrius in tutta Europa. Pure però possiamo fare alcune considerazioni. Come abbiamo detto, il giocatore è da tempo nel mirino di Leonardo, che avrebbe visto nel montenegrino un ottimo candidato al ruolo di Meunier, in scadenza di contratto (e già cercato da Inter, Juventus e Bayern Monaco per la prossima finestra di mercato). Pure però la stessa dirigenza biancoceleste non avrebbe al momento alcuna intenzione di lasciar fuggire via lo stesso Marusic: questo però sempre che non arrivi una proposta mostre, davanti a cui sarà necessario fare le giuste valutazioni del caso. Inzaghi in ogni caso sarebbe ben restio a privarsi di un giocatore con la sua duttilità e prestanza. Staremo a vedere.



