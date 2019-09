Video/ Lazio Parma (2-0): highlights e gol, decidono Immobile e Marusic (Serie A)

Ecco il video di Lazio Parma, nel quale analizziamo la vittoria con cui i biancocelesti, nella quarta giornata di Serie A, riprendono la loro marcia dopo le due sconfitte consecutive incassate in rimonta, costringendo invece i ducali al terzo ko in quattro partite di campionato. Inizia a ritmi alti la sfida, dopo 4′ una conclusione di Inglese finisce sull’esterno della rete, poi al 6′ Correa non trova la conclusione a giro. All’8′ la Lazio passa: gran passaggio filtrante di Luis Alberto, Ciro Immobile avanza palla al piede e batte Sepe in diagonale, mandando la sfera a sbattere sul palo e poi in fondo al sacco. Come già accaduto in questo avvio di stagione, la Lazio dopo il vantaggio rallenta e il Parma prende coraggio. Al 22′ emiliani vicini al pari, gran pallone filtrante in area di Kulusevski per Inglese che calcia dall’altezza del dischetto del rigore, è super l’intervento di Strakosha che alza sopra la traversa. Dopo lo spavento la Lazio riprende il controllo del gioco, non ha fortuna al 26′ una girata di Milinkovic-Savic, poi alla mezz’ora Correa sfonda a sinistra ma trova Sepe pronto sul primo palo. Al 34′ rischia il Parma per un’uscita a vuoto di Sepe su punizione tagliata in area di Luis Alberto, Acerbi arriva però in ritardo alla deviazione sotto misura e il pallone sfila sul fondo. Ultima nota del primo tempo, un tiro debole di Correa al 44′ che non crea grattacapi a Sepe.

VIDEO LAZIO PARMA: IL SECONDO TEMPO

Per il video di Lazio Parma, dobbiamo notare che la ripresa inizia esattamente come si era chiuso il primo tempo, e cioè con i biancocelesti che comandano il gioco e riescono a metà frazione a chiudere i conti, dopo aver avuto altre occasioni. Lazio aggressiva a inizio secondo tempo, al 3′ su break di Luis Alberto, Immobile chiama Sepe alla grande parata. Quindi al 14′ Luis Alberto timbra il palo direttamente da calcio d’angolo. Al 18′ Pezzella si immola salvando una conclusione a botta sicura di Correa, quindi Inzaghi sostituisce Immobile, che mostra ampio disappunto, con Caicedo. Arriva però al 22′ il raddoppio della Lazio: gran tocco in avanti di Milinkovic-Savic per Adam Marusic che affonda sulla destra e in diagonale trova il 2-0. Il montenegrino sfiora il raddoppio al 28′ con le medesime modalità, ma stavolta Sepe chiude in angolo: subito dopo Inzaghi richiama Lucas Leiva in panchina e inserisce Parolo. Finale di partita con un’altra occasione per Milinkovic-Savic e Caicedo, stavolta la Lazio non rischia beffe e torna alla vittoria con un convincente 2-0 sul Parma.