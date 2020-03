Meunier all’Inter?/ Calciomercato, Conte punta il terzino del Psg, ma c’è il Dortmund

Si ferma il campionato, ma non si ferma la dirigenza dell’Inter che già lavora per la prossima sessione di calciomercato, per offrire a Conte il miglior 11 possibile per il prossimo anno. Ecco dunque che è di questi giorni la voce dell’interessamento dell’Inter a Thomas Meunier, terzino del Psg in scadenza di contratto con i parigini: un profilo sulla carta più che adatto alle ambizioni della società milanese. E’ infatti noto da tempo che la dirigenza nerazzurra sia a caccia di un colpaccio per rinforzare le corsie dello schieramento di Conte: fallita però la pista Chong nonostante l’allettante offerta di un quinquennale (il giocatore ha appena rinnovato con il Manchester United), ecco che l’Inter si getta su Meunier, profilo che però ha già attirato l’interesse di altri top club europei.

MEUNIER ALL’INTER: PARECCHIA CONCORRENZA PER IL TERZINO

Come detto prima, perché si realizzi il passaggio di Meunier all’Inter, prima la dirigenza nerazzurra deve superare la concorrenza di parecchi top club europei, primo su tutti il Borussia Dortmund. Secondo le ultime indiscrezioni infatti pare che sia proprio il club tedesco in prima linea per il terzino del Paris Saint Germain, e anzi la società abbia già messo sul tavolo offerte concrete per il cartellino del giocatore belga. Ma non solo: anche Juventus e Bayern Monaco (i bianconeri lo avrebbero già cercato negli ultimi mesi) starebbero alla porta per il belga classe 1991. In estate dunque potrebbe accendersi una vera asta per il profilo di Meunier. Staremo a vedere gli sviluppi di questa possibile vicenda di calciomercato.

