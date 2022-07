Mary e Martha/ Su Canale 5 il film con Hilary Swank

Mary e Martha, film di Canale 5 diretto da Philippe Noyce

Mary e Martha è un film drammatico del 2013, prodotto solo per i circuiti televisivi, e va in onda alle 16,45 di oggi, 9 luglio, su Canale 5. La regia della pellicola è affidata a Philippe Noyce, mentre gli interpreti principali sono Hilary Swank, Brenda Bletyn, Frank Grillo e Sam Claflin. La storia del film è basata su fatti realmente accaduti. Il film è stato accolto positivamente dal pubblico televisivo anche grazie alla dura realtà descritta. Hilary Swank, oltre ad essere attrice, è anche produttrice e ha debuttato giovanissima nel telefilm cult degli anni 90 Beverly Hills 90210.

L’attrice ha vinto due premi Oscar come miglior attrice, nel 2000 per Boys don’t cry e nel 2005 per Milion dollar baby. Brenda Blethyn è un’attrice britannica che ha iniziato la sua carriera in teatro. In seguito ha ottenuto parecchi ruoli al cinema ed è stata candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1997 per il film Segreti e bugie, mentre nel 1999 ha ottenuto la candidatura come migliore attrice non protagonista per il film Little voice- E’ nata una stella.

Mary e Martha, la trama del film

La narrazione della pellicola Mary e Martha è incentrata sulla vita di due donne, Mary e Martha, molto diverse tra loro ma accomunate dallo stesso tragico destino, infatti entrambi i loro figli sono deceduti in Africa dopo aver contratto la malaria. Mary, è una tranquilla casalinga americana e benestante la quale scopre che il sui ragazzino di 13 anni è vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. Per addivenire a questo problema, decide di partire per 6 mesi in Africa e di portar con se suo figlio.

Il cambiamento giova al ragazzo, che in poco tempo ritrova il sorriso e la fiducia negli altri, ma purtroppo, la tragedia è in agguato, infatti, dopo poco tempo, George si ammala di malaria e perde la vita. Martha, invece, è in procinto di salutare suo figlio di 24 anni, Ben, il quale sta partendo come volontario in Mozambico per insegnare in un orfanotrofio. Il destino vuole che anche lui, contrae lo stesso virus di George e muore. Le due donne si incontrano quando Mary, dopo aver celebrato il funerale di suo figlio, decide di ritornare in Africa.

Entrambe sono sconvolte dal grande numero di casi che si sono verificati in quelle zone e comprendono che l’unico modo per affrontare il dolore è quello di cercare di limitare la diffusione della malattia. Le due donne, accomunate dallo stesso dolore e determinazione, fanno di tutto per ottenere l’attenzione dei media e l’aiuto necessario dalle autorità americane, per evitare che altre famiglie possano soffrire per delle perdite così atroci.











