Marzia Gregoraci, chi è la sorella di Elisabetta Gregoraci/ Carriera, vita privata e il loro legame speciale

Elisabetta Gregoraci ha sempre potuto contare, nel corso della sua lunga carriera, sul supporto e sull’affetto incondizionato della famiglia. La showgirl e conduttrice negli anni ha conquistato il suo posto in televisione, senza però mai dimenticare le sue radici, che per lei significano “casa”. Tra queste c’è indubbiamente la sorella Marzia Gregoraci, con la quale condivide un rapporto simbiotico nonostante i differenti stili di vita.

Marzia Gregoraci è la sorella minore di Elisabetta: classe 1982, ha due anni in meno di lei ed è ben lontana dal mondo dello spettacolo. Attualmente vive a Soverato, in Calabria, il loro paese d’origine, mentre la sorella vive a Montecarlo con il figlio Nathan Falco. In realtà anche Marzia ha tentato la carta dello spettacolo e della televisione all’inizio della sua carriera, essendo stata una meteorina del Tg4. L’esperienza è stata breve ma intensa, e l’ha poi portata ad allontanarsi dalla scena televisiva e a condurre una vita riservata, a differenza della sorella.

Marzia Gregoraci: vita privata, social e il legame con Elisabetta Gregoraci

Marzia Gregoraci è sposata da tanti anni con Antonio Scaramuzzino, con il quale vive a Soverato, e dal loro amore sono nati due figli: Gabriel e Ginevra. Così come Elisabetta Gregoraci, anche Marzia è molto religiosa ed è indissolubilmente legata alla sua famiglia, alla sua terra e alle sue radici. Poco avvezza ai riflettori dello spettacolo, è invece molto attiva sui social: su Instagram, per esempio, conta circa 112.000 followers. In occasione del compleanno della sorellona, l’8 febbraio scorso, ha condiviso una dolcissima dedica: “Non potevo non trascorrere insieme con te il giorno del tuo compleanno. Ti amo Sister… da sempre e per sempre“.

Marzia ed Elisabetta sono due gocce d’acqua e la loro somiglianza, a livello fisico, è impressionante. Caratterialmente e come stile di vita, invece, sono diverse, come raccontato da Marzia a Gente: “La sua stanza era perennemente nel caos, ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”.











