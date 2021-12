MASCHILE SINGOLARE/ La commedia che va oltre generi e pregiudizi

Una commedia che va oltre generi e pregiudizi: così possiamo definire Maschile singolare, esordio dietro la macchina da presa di Alessandro Guida e Matteo Pilati disponibile in Dvd edizione CG/Adler. Un’opera prima che sorprende lo spettatore e, nonostante qualche difetto, che ci racconta un mondo poco esplora dal cinema contemporaneo…

SINOSSI DI MASCHILE SINGOLARE – Antonio (Giancarlo Commare) è costretto a mettere in discussione tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Con il supporto dell’amica di sempre, Cristina (Michela Giraud), Antonio deve trovare una nuova casa, un lavoro e soprattutto, un nuovo scopo nella vita. Il percorso si rivelerà difficile, ma ricco di scoperte.

Premio del Pubblico alla XIII Edizione dell’Ortigia Film Festival, Maschile singolare è un racconto di giovani non convenzionale: ci parla dello smarrimento emotivo dei millennials, attraverso un amore omosessuale quasi sempre fuori dai clichè. La regia di Alessandro Guida e Matteo Pilati non calca la mano, con l’obiettivo di lasciare i riflettori accesi sul racconto e sulle dinamiche messe in campo.

Maschile singolare è un racconto di formazione in una quotidianità a chiare tinte LGBT+, un’educazione sentimentale che passa attraverso la sessualità. C’è qualche pecca nella sceneggiatura, anche parecchio evidente, ma tra i pregi non possiamo non citare le prove attoriali. Girato in tre settimane, con poche risorse e con una troupe giovane, Maschile singolare merita una chance: non perdetelo.

Maschile singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati è disponibile in Dvd edizione CG/Adler





