Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini lascia casa sua/ Lui sorride col figlio Giorgio

Massimiliano Allegri in questo momento della sua vita è sotto i riflettori e gli piovono addosso le critiche di molti, sia per quanto riguarda la sua sfera professionale che per quanto concerne la sua sfera sentimentale, dopo la brusca separazione con Ambra Angiolini per tradimento. L’allenatore della Juventus, però, non sembra vivere con troppa pressione questa situazione ed è stato visto dal settimanale “Chi” a spasso per le vie di Torino in compagnia di suo figlio Giorgio, nato dalla relazione con la sua ex compagna Claudia.

Ambra Angiolini gode per sconfitte Allegri con Juve/ È fake, ma esplode ironia social

Massimiliano Allegri sorride spensierato, dimenticandosi di tutti i suoi problemi accanto a suo figlio, che sogna di diventare calciatore, con l’approvazione di suo padre, che è il suo primo sostenitore e festeggia per i suoi successi di giovane giocatore in erba.

Massimiliano Allegri sorridente in giro per Torino

Tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini il rapporto invece è un po’ più complicato. I due hanno smesso di parlarsi da diverso tempo e l’allenatore pensa sia stata proprio la donna a diffondere la notizia della loro separazione. Ambra al momento vive nella casa di Massimiliano Allegri a Milano e dopo la rottura tra i due, ad Ambra è stato chiesto di pagare i mesi di affitto trascorsi nell’abitazione.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga unite da un tatuaggio/ Dopo Allegri, un per sempre...

Per Massimiliano Allegri però c’è una bella notizia: la sua casa presto si libererà e potrà essere affittata. Infatti, Ambra Angiolini, dopo alcune visite assieme a sua figlia Jolanda Renga, ha trovato un nuovo appartamento in cui si trasferirà per dimenticare ogni pezzo della sua storia appena finita e che l’ha fatta soffrire molto. Per l’attrice quello appena trascorso è stato un momento molto duro, in cui ha preferito essere lontana dagli schermi televisivi, decidendo di unirsi solo al cast della serie tv di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”.

LEGGI ANCHE:

Ambra Angiolini tradita da Allegri "le prove in auto"/ "Le è stato chiesto l'affitto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA