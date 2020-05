Massimiliano Allegri, compagno Ambra Angiolini/ Quarantena divisi: “lui è a Livorno”

Pubblicità

Massimiliano Allegri è il compagno di Ambra Angiolini, la conduttrice del Concerto del Primo Maggio 2020 in onda come sempre, da trent’anni a questa parte, il 1 maggio di ogni anno su Rai3. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’evento musicale si farà, ma in forma diversa visto che si svolgerà in uno studio e non più nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Alla conduzione per il terzo anno consecutivo la ex ragazza prodigio di Non è la Rai che da quasi tre anni è sentimentalmente legata all’ex allenatore della Juventus. Un amore nato quasi per caso quello tra l’ex compagno di Francesco Renga e uno degli allenatori più amati del calcio italiano che hanno grandi progetti per il futuro. La coppia, infatti, non ha mai nascosto di essere pronta al grande passo: il matrimonio. L’emergenza Coronavirus però vede i due piccioncini divisi, visto che Ambra è a Brescia con Jolanda e Leonardo, mentre Massimiliano a Livorno con i suoi figli. “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia” – ha detto l’attrice precisando – “abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”.

Massimiliano Allegri: “a settembre devo tornare necessariamente ad allenare”

Coronavirus a parte, Massimiliano Allegri non vede l’ora di poter tornare in campo ad allenare. Durante un’intervista rilasciata a gazzetta.it, l’ex allenatore della Juventus ha dichiarato: “non sono qui per parlare del mio futuro, perché non lo conosco. Ma so che a settembre devo tornare necessariamente ad allenare, altrimenti mi abituo troppo a stare in vacanza”. L’allenatore ha poi commentato il calcio attuale lasciandosi andare ad una serie di rivelazioni su quelli che, secondo lui, sono i migliori: “i migliore allenatore ? In questo momento è Jurgen Klopp, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool ha fatto passi da gigante. I grandi manager comprendono che tipo di squadra hanno davanti a loro, che tipo di giocatori hanno e come farli giocare nel miglior modo possibile”. Dal miglior allenatore al miglior giocatore, su cui Allegri non ha alcun dubbio: “Ronaldinho era alla fine della sua carriera, avrebbe potuto essere al vertice per diversi anni, si è fermato prima. Ronaldo e Ibrahimovic? CR7 a 35 anni continua a mettersi in discussione, oltre alle qualità tecniche che possiede. Dopo cinque Palloni d’oro, cinque Champions League, si sta ancora allenando per raggiungere altri obiettivi. Ibrahimovic è un altro giocatore che, anche adesso a Milano, dimostra ancora di essere un campione”.