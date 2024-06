Massimiliano Allegri: Milan, Lazio e Arabia Saudita/ Calciomercato: cosa c’è dietro le voci sul Conte Max?

Il nome di Massimiliano Allegri è decisamente caldissimo nelle ultime ore. Con il calciomercato estivo ormai iniziato, il tecnico ex Juventus (che ha da poco trovato l’accordo di uscita proprio con la Vecchia Signora), sarebbe finito al centro di una serie di voci legate a diverse squadre. La più clamorosa è senza dubbio quella riguardante il Milan, diffusa dalla redazione di Rai Sport. Pare che vi sia stato un contatto, una telefonata, fra i rossoneri e il Conte Max, che però non avrebbe portato a risvolti concreti, almeno per il momento.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la panchina del Diavolo sembrerebbe essere già assegnata a Fonseca, di conseguenza la voce riguardante Allegri non dovrebbe proseguire ancora a lungo. Un altro contatto delle ultime ore sarebbe avvenuto con la Lazio, che sta vivendo ore frenetiche dopo che Igor Tudor, che nel corso della passata stagione era già subentrato a Maurizio Sarri, avrebbe annunciato il suo addio per via di alcune divergente con la società.

MASSIMILIANO ALLEGRI, LE VOCI DI CALCIOMERCATO DELLE ULTIME ORE: COSA C’È DI CONCRETO?

Sembra che Claudio Lotito abbia provato a contattare Allegri ma per il momento l’ex Juventus avrebbe risposto in maniera un po’ fredda, bisognoso di prendersi un po’ di tempo prima di individuare una nuova sistemazione. Infine l’ultima opzione, forse la più concreta delle tre, quella riguardante l’Araba Saudita. Stando a Gianluca Di Marzio di Sky Sport all’allenatore toscano sarebbe stata offerta una panchina della Saudi Pro League molto probabilmente con un contratto faraonico, proposta che però è stata accantonata in quanto il tecnico livornese vorrebbe rimanere nel calcio che conta.

L’allenatore toscano spera in una chiamata della Premier League, magari una fra Manchester United e Tottenham, anche se per il momento non vi è nulla di concreto. Certo è che il nome di Allegri è sicuramente uno dei più ambiti in questo momento e lo sarà probabilmente per tutta l’estate: sarà un calciomercato molto lungo.











