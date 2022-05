Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala/ Tornano a Uomini e Donne e…

Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala tornano a Uomini e donne

Massimiliano Bertolini e Nadia Marsala, dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e donne, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tornano nello studio del programma di Maria De Filippi nella puntata odierna. Dopo aver riaccolto Isabella Ricci e Fabio Mantovani che hanno annunciato il matrimonio, Maria De Filippi riaccoglie in studio Massimiliano e Nadia la quale, nel corso della sua breve permanenza nel programma, si è spesso scontrata con Gemma Galgani.

La coppia, dopo aver lasciato la trasmissione per vivere la storia nella quotidianità, lontano dalle telecamere, oggi tornerà in studio per parlare della convivenza e dei progetti di coppia che stanno provando a realizzare.

Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini: la convivenza dopo Uomini e Donne

Affiatati e innamorati, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, come avevano già raccontato al magazine ufficiale della trasmissione, hanno deciso di cominciare la convivenza. “Averlo in casa mia è impegnativo (sorride)… è toscano, un artista dentro e fuori, uno showman. Non so, forse è stato troppo poco nel programma per far capire tutti quanto sia istrionico. Tra noi è un ridere continuo, dalla mattina alla sera. Chiaro, non siamo due pagliacci, eh!”, aveva raccontato l’ex dama.

Oggi, nello studio dove tutto è cominciato, Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini sono pronti a raccontare i dettagli della loro storia d’amore. Quale sarà la reazione di Gemma Galgani che era uscita con Massimiliano prima che quest’ultimo decidesse di conoscere solo Nadia?

