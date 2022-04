Uomini e Donne/ Massimiliano e Nadia dopo l’addio al programma: “Grande intesa…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 3 aprile

Mentre Gemma Galgani fa i conti con l’ennesima delusione sentimentale dopo la scelta del professor Franco di chiudere la loro conoscenza, c’è una coppia nata nel parterre del trono over che sta vivendo una splendida storia d’amore. Loro sono Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala che hanno lasciato la trasmissione diverse settimane fa per poter vivere l’amore lontano dalle telecamere. Quella di Massimiliano è stata “nna scelta d’amore. Non ce la facevo a stare senza di lei”, ha raccontato l’ex cavaliere al magazine ufficiale di Uomini e donne.

Dopo essersi incontrati nel parterre del trono over, tra Massimiliano e Nadia è scattata la scintilla anche se inizialmente non è stato facile. Per Massimiliano, infatti, aveva mostrato interesse anche Gemma che ha poi discusso molto con Nadia. Quest’ultima, dopo aver ribadito il proprio interesse per Massimiliano, inizialmente, per paure personali, aveva fatto un passo indietro per poi lasciarsi andare ai sentimenti che provava per lui ed oggi sono felici e innamorati.

Massimiliano e Nadia: la convivenza dopo Uomini e Donne

Dopo aver lasciato la trasmissione, Massimiliano e Nadia non si sono più lasciati, ma com’è vivere insieme? “Averlo in casa mia è impegnativo (sorride)… è toscano, un artista dentro e fuori, uno showman. Non so, forse è stato troppo poco nel programma per far capire tutti quanto sia istrionico. Tra noi è un ridere continuo, dalla mattina alla sera. Chiaro, non siamo due pagliacci, eh!”, ha raccontato l’ex dama al magazine ufficiale del dating show di canale 5.

Tra i due ex protagonisti del trono over, dunque, tutto procede a gonfie vele. I due, infatti, sono anche molto complici sotto tutti i punti di vista come spiega l’ex cavaliere: “Abbiamo trovato corrispondenza a tutti i livelli: fisico, sessuale… siamo tornati bambini”. La coppia, dunque, tornerà in studio per condividere la propria felicità con il resto del parterre?

