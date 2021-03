Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ La malattia della madre di Vanessa…

Il trono di Massimiliano Mollicone continua a regalare emozioni al pubblico di Uomini e Donne. Il tronista ventenne sta conoscendo le sue corteggiatrici. In particolare, si sta concentrando sulla conoscenza con Vanessa ed Eugenia. Nella scorsa puntata, in esterna con Eugenia, Massimiliano è riuscito a lasciarsi andare parlando della sua famiglia e non trattenendo le lacrime parlando in particolare del padre. Nonostante la conoscenza appena iniziata, Massimiliano ha ammesso di essersi trovato bene con lei e di voler continuare a conoscerla. Contemporaneamente, tuttavia, anche la conoscenza con Vanessa continua. Quest’ultima, nella scorsa puntata, si era lamentata di non essere stata portata in esterna. Nella puntata in onda oggi, Vanessa e Massimiliano si confronteranno nuovamente dopo aver vissuto un’emozionante esterna. La corteggiatrice, infatti, parlerà di un argomento importante della sua vita.

Gemma Galgani e Cataldo Coccoli, Uomini e Donne/ Lei chiude, lui vuole restare e...

MASSIMILIANO MOLLICONE COMMOSSO PER VANESSA

Esterna dopo esterna, Massimiliano Mollicone si sta scoprendo e, contemporaneamente, sta conoscendo anche le sue corteggiatrici. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Vanessa si aprirà con il tronista a cui parlerà della malattia della madre. In studio, il tronista ammetterà di stare molto bene con lei e di essere felice di riuscire a farla star bene e a farla aprire. Tra le tante corteggiatrici pronte a conquistarlo, Vanessa è sicuramente in cima alle preferite di Massimiliano il quale, tuttavia, per il momento, non si sbilancia, preferendo conoscere a fondo sia lei che le altre pretendenti prima di sbilanciarsi.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 marzo: bufera in studio per Samantha?Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ Stronca Elisabetta e promuove Maria e Sabina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA