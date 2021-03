MASSIMILIANO MOLLICONE, UOMINI E DONNE/ Lite con Althea: lascia lo studio e…

Scintille nello studio di Uomini e Donne tra Massimiliano Mollicone e la corteggiatrice Althea. Dopo uno scambio di messaggi, i due escono insieme e litigano. La corteggiatrice accusa il tronista di averle mancato di rispetto e rispondendo a monosillabi ai messaggi inviati. In studio, però, la discussione s’infiamma. L’atteggiamento di Altea scatena la dura reazione di Massimiliano. “Hai fatto una figura di mer*a. Io voglio andare via perché non ci sto ad essere presa per il cu*o”, afferma la corteggiatrice. Massimiliano non ci sta, prova a spiegarsi ed invita Althea ad andare a casa. Di fronte all’insistenza della corteggiatrice che continua a parlare, il tronista perde la pazienza e lascia lo studio. Quando rientra chiede scusa per l’atteggiamento e conclude: “Mi dà fastidio quando mi accusano d’incoerenza. Una ragazza così meglio perderla che trovarla. Ha 26 anni, ma ha dimostrato di essere incoerente” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MASSIMILIANO TRA VANESSA E MARTINA

Schietto e diretto, Massimiliano Mollicone sta conquistando lentamente il cuore del pubblico di Uomini e donne. Nonostante abbia solo 20 anni, il tronista si è buttato totalmente nella nuova avventura, desideroso di trovare una ragazza semplice e genuina con cui costruire una vera storia d’amore. Il suo percorso è cominciato da poche settimane, ma tra le tante ragazze, Massimiliano è già uscito due volte con Vanessa. La 19enne di Prato si è raccontata in esterna aprendo anche i cassetti più dolorosi della sua vita. Un racconto che Massimiliano ha apprezzato molto anche se, nella penultima registrazione di Uomini e Donne, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, ha preferito non portarla in esterna uscendo con altre ragazze.Come avrà reagito la 19enne?

MASSIMILIANO MOLLICONE IN ESTERNA CON COSTANZA

Massimiliano ha voglia di conoscere tutte le corteggiatrici che hanno deciso di partecipare all’appuntamento al buio. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Massimiliano ha portato in esterna Costanza con cui si è aperto parlando anche della malattia della sorella. Un momento che il tronista ha poi chiesto di tagliare. Quella tra Massimiliano e Costanza sarà un’esterna importante e, pur non considerandola il suo prototipo di donna, ammetterà di essersi trovato bene. Alla corte del tronista, poi, arriveranno cinque nuove ragazze mentre Vanessa chiederà spiegazioni sul motivo che l’hanno spinto a non portarla in esterna.



