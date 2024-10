Ballando con le stelle 2024, infortunio Massimiliano Ossini: “Mi sono fatto male, strappo al gluteo sinisto”

Brutto infortunio per Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle 2024. Il conduttore di UnoMattina nella breve clip di presentazione prima della performance ha rivelato di essersi fatto male durante le prove: “Proprio nel momento più bello in cui ci stiamo divertendo ed ero pronto per la gara mi sono fatto male” ha premesso Massimiliano per poi spiegare: “L’altra notte mi sveglio alle 3.00 di notte quasi come se non respirassi, ho un dolore atroce alla gamba sinistra…avendo saltato e risaltato come un bambino ha avuto un leggero strappo al gluteo sinistro.”

A due giorni dalle gara l’infortunio di Massimiliano Ossini ha costretto Veera Kinnunen a cambiare in corsa la coreografia oltre a gettare nello sconforto il conduttore. “Anche con le lacrime mi vedrete in pista” ha dichiarato agguerrito Massimiliano prima di scendere a ballare. Ed in pista Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen ci è sceso con un Valzer ballato molto meglio delle altre volte nonostante la forma fisica non perfetta.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen ancora stroncati dalla giuria: “Non vedo evoluzione

Dopo la performance di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2024 nonostante tutto non ha convinto la giuria. Per Ivan Zazzaroni: “Nonostante l’impegno non mi piaciuto anche se c’era l’interpretazione.” Stesso giudizio di Fabio Canino che ha sottolineato il paragone che ha fatto con Alan Friedman la settimana scorsa (sostenendo di aver ballato meglio del giornalista). Guillermo Mariotto ci va giù pesante sottolineando: “Eri finto come una moneta bucata…” Selvaggia Lucarelli, infine, conclude con la stoccata finale: “Non ho trovato una evoluzione, sei sempre in un cinque non vai avanti. E non vorrei che rimarresti così.” Riuscirà Massimiliano Ossini a convincere la giuria delle sue capacita nelle prossime puntate dello show di Milly Carlucci?