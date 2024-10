Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 si sono esibiti con una rumba, una danza latino-americana di origine cubana. La caratteristica principale di questo ballo è il movimento sinuoso e dondolante dei ballerini che non è stato visto da quasi nessuno dei giurati seduti nella giuria di Ballando. Sicuramente rispetto alla prima puntata Massimiliano Ossini ha mostrato un miglioramento sulla pista da ballo, ma la strada è ancora lunga. La conferma arriva dai giurati che promuovono in parte la prova di ballo del conduttore che si classifica al nono posto della classifica finale con 23 punti, uno dei punteggi più bassi della puntata.

Non mancano le critiche tra cui quella di Fabio Canino: “c’erano degli appoggi un pò insicuri, ma c’è un miglioramento. Meno parole e più passi”. Anche la presidente di giuria Carolyn Smith ha notato un miglioramento rispetto alla prima puntata, ma esorta il conduttore ad essere più concentrato nel ballo e meno competitivo.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen di Ballando con le Stelle 2024 dividono i social

La rumba di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024 è stata bocciata in toto dal Selvaggia Lucarelli. “Come coppia siete più freddi, Milly Carlucci in confronto è un carbone ardente, vorrei vedere più calore” – ha detto la giurata, ma anche Guillermo Mariotto ha asfaltato la coppia: “una manfrina incomprensibile. La rumba è un ballo nato per accoppiare ed augurarsi bambini e con voi non è successo niente”. Il giudice invita la coppia ad essere più uniti e a portare sulla pista di Ballando più pathos e forza.

I social sono divisi dopo l’esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Da un lato c’è chi scrive: “bravo #MassimilianoOssini , si vede che si è impegnato, è andato molto meglio della volta scorsa. Peccato che sia stato preso in antipatia dai giudici, gli hanno dato voti a vanvera, troppo bassi. Imparzialità questa sconosciuta”. Non solo, c’è chi sottolinea: “è un palo rigido”, “un tronco rigido, sono stati gelidi” e chi, invece,

non lo sopporta proprio “vuole fare l’amico della porta accanto ma è molto sfacciato e altezzoso”.