Massimiliano Ossini, chi è il conduttore: il racconto dell’operazione della moglie Laura Gabrielli

Nella vita del conduttore di Unomattina e volto di Ballando con le stelle 2024 non sono mancate le insidie e i problemi, Massimiliano Ossini si è infatti ritrovato a fare i conti con il tumore alla tiroide che ha colpito la moglie Laura Gabrielli. Una pagina molto complicata della loro vita che per fortuna si è risolta con un sospiro di sollievo, dopo aver messo a forte rischio anche la gravidanza del figlio Giovanni, venuto alla luce senza complicazioni per fortuna.

“Quando si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo” ha raccontato Massimiliano Ossini rievocando la drammatica pagina della sua vita e dell’amata moglie.

Massimiliano Ossini e la scalata al K2: “Un viaggio che ha fatto capire tanto”

Nel suo libro Massimiliano Ossini, volto di Unomattina tutti i giorni su Rai1 si è soffermato sulla grande impresa, la scalata al K2 che per lui, grande appassionato di montagna, si è rivelata una vera e propria esperienza di vita. A tal proposito il concorrente di Ballando con le stelle, aggrappato alle speranze di ripescaggio nella puntata odierna, ha rivelato:

“I social vorrebbero che fossimo i primi in tutto, in tutte le situazioni, a scuola o al lavoro. Ci vorrebbero tutti supereroi, stravolgendo la realtà. Ecco, durante questo viaggio, abbiamo capito sulla nostra pelle quanto sia importante la rinuncia che non è sinonimo di sconfitta ma di intelligenza”. Un’esperienza fortissima, che ha portato Massimiliano Ossini a vedere alcuni suoi compagni di viaggio in difficoltà, alcuni addirittura non ce l’hanno fatta. Giorni nei quali il conduttore poteva dormire solo in tenda, senza la possibilità di fare una doccia e godendo del caldo solo quando poteva avvicinarsi al fornello.

