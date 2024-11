L’amore di Massimiliano Ossini per Melissa e Carlotta, le figlie avute dalla moglie Laura

Massimiliano Ossini è legatissimo alle sue figlie femmine Carlotta e Melissa, così come all’ultimo arrivato Giovanni, che nacque in uno dei periodi più bui e terribili per mamma Laura, che era alle prese con un tumore alla tiroide e decise comunque di portare avanti la gravidanza. Più serene, fortunatamente, sono state le prime gravidanze, con Carlotta e Melissa che sono venute alle luce senza particolari problemi. La famiglia di Massimiliano è unita più che mai, tra i genitori e figli c’è un rapporto speciale, fatto di amorevolezza, sincerità e schiettezza.

Ossini è un papà molto attento e premuroso, soprattutto con le due figlie femmine, che segue con grande senso di protezione. Un pensiero è sempre andato a loro durante l’esperienza a Ballando con le stelle, così come al figlio Giovanni che per Massimiliano e Laura rappresenta un po’ la chiusura di un cerchio.

Massimiliano Ossini e l’educazione delle figlie Melissa e Carlotta e del figlio Giovanni: “Importante coltivare spirito”

In una intervista di qualche tempo fa, rilasciata a Famiglia Cristiana, il conduttore aveva parlato dell’educazione che secondo lui occorrerebbe dare ai figli. In particolare si è soffermato sull’importanza non solo di praticare sport e studiare, ma anche dedicarsi alla propria crescita interiore.

“In palestra vedi i muscoli crescere, vedi i canestri che fai, ma se non “alleni” pure lo spirito è difficile che un bambino si soffermi a riflettere sul suo posto nel mondo e sul senso della vita”, la riflessione di Massimiliano Ossini, che suona quasi come un consiglio per le figlie e il figlio. “Sono convinto che sia necessario andare a catechismo anche tre volte, coinvolgendo magari di più i genitori”, le parole del conduttore e showman.

