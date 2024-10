Ballando con le stelle 2024, Massimiliano Ossini confessa: “Sono stato salvato da un angelo”

Il primo a scendere in pista nella 5a puntata di Ballando con le stelle 2024 è Massimiliano Ossini, con Veera Kinnunen, che si è esibito in un Boogie sulle note di Sono solo canzonette di Edoardo Bennato. Prima della performance però nella clip introduttiva ha ricordato i suoi esordi quando fu scelto per condurre un programma per ragazzi e i suoi genitori non erano per nulla entusiasti. Infatti il padre gli disse: “Secondo me non dovresti partire, se te ne vai noi non ti diamo un euro.”

Il conduttore, inoltre, ha aggiunto che per fortuna dopo essere partito per Milano ha trovato un valido aiuto: “Il mio angelo custode si chiama Mirko abbiamo subito fatto amicizia e mi ha ospitato per un mese a casa sua. Nonostante la sua casa fosse piccola e già ci fossero altri ragazzi. È stato il mese più divertente della mia vita. E degli angeli li ho avuto spessi nella mia vita, adesso il mio angelo è Veera Kinnunen.”

Dopo l’esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2024 si passa al commento della giuria. Per Ivan Zazzaroni non solo non ci sono stati progressi ma anzi ha fatto dei passi indietro rispetto alla scorsa settimana. Fabio Canino pur notando dei miglioramenti ha trovato l’esibizione e la coreografia un po’ banalina: “Io da te mi aspettavo di più.” In sua difese è scesa Carolyn Smith che invece ha apprezzato molte figure del suo Boogie: “C’è ancora molto lavoro ma sei molto più sciolto ed il ballo mi è piaciuto.” Più dura con lui è stata Selvaggia Lucarelli: “Sei stato un po’ fiacco e i credo che devi stare attento a non scadere nel noisetto. Hai quest’aria dell’uomo perfetto che è leggermente plasticosa sempre un po’ il ken di Barbie… c’è pericolo che tu annoi un po’” “Io ho imparato a non parlare sennò faccio danni.” ha replicato il conduttore. Ancora più severe Guillermo Mariotto: “La coreografia era pietosa e lo sanno tutti, poi il paragone con Johnny Deep che è un lontano ricordo mentre Ossini è una realtà e ce l’abbiamo qua.” Tuttavia quest’ultimo lo ha premiato con un 8.