MASSIMILIANO PANI E BENEDETTA MAZZINI, FIGLI MINA/ “Toglieteci tutto, ma non lei!”

Chi sono i figli di Mina? Conosciamo Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini

Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini sono i figli di Mina, la grandissima cantante italiana celebrata da Techetechetè su Raiuno. Massimiliano è nato nel 1963 dalla relazione extraconiugale avuta dalla Tigre di Cremona con Corrado Pani. Una storia che tanto ha fatto discutere considerando che in quei tempi in Italia non era stato introdotto per legge il divorzio; così Mina fu allontanata dalle scene, in particolare dalla Rai, per questa sua relazione. Massimiliano, proprio come la madre, si occupa di musica. Non è una cantante, ma è un composito e arrangiatore, ma anche produttore discografico. A sedici anni ha scritto la prima canzone dimostrando di avere un grande talento per le sette note.

Massimiliano Pani su Mina: “è uguale ad Adriano Celentano”

Il primogenito di Mina si è sposato due volte e parlando della madre recentemente a Che tempo che fa ha detto: “è sicuramente una donna che ha un punto di vista delle cose formidabile. E’ proprio avanti e in questo è uguale ad Adriano Celentano. “Lei sta benone, legge, scrive e ha mille interessi. Riceviamo circa 3000 dischi l’anno sia da professionisti che da dilettanti e lei ascolta tutto. A volte dice che non ce la fa più perché è ovunque in televisione. La sua è stata una scelta precisa. Ha capito che la televisione stava cambiando e ha deciso di ritirarsi dalle scene”. Oltre a Massimiliano Pani, Mina ha anche una figlia di nome Benedetta Croce Mazzini nata dal matrimonio con il giornalista Virgilio Crocco. Benedetta, conosciuta come la Mazzini Junior, ha deciso di far aggiungere all’anagrafe anche il cognome della madre. E’ una donna libera, grande amante dei viaggi che, a differenza del fratello, non ha voluto seguire le orme della madre e lavorare nel mondo della musica.

Benedetta Mazzini: “sempre fiera di essere la figlia di Mina”

Benedetta Mazzini si è affermata ugualmente nel mondo dello spettacolo come conduttrice radiotelevisiva ed attrice. Durante la sua carriera ha lavorato per la National Geographic, ha recitato nel film campione di incassi “Il ciclone” diretta da Leonardo Pieraccioni e ricoperto il ruolo di opinionista durante due edizioni di X Factor. Non si è mai sposata anche se alla ricerca di un uomo con cui costruire una famiglia come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Chi: “Non vedo l`ora di incontrare un uomo interessante che mi invita a mangiare una pizza. Se uno è noioso può anche portarti alle cascate del Niagara, ma sempre noioso resta”. Parlando, invece, della mamma ha detto: “Sono sempre stata fiera di essere la figlia di Mina, perché per me è la mamma, quella che mi cucina, mi dà consigli, mi trasmette una profonda sicurezza, mi dice “Vai bene così”. Toglietemi tutto, ma non Mina”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA