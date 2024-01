Massimiliano si dichiara a Monia “Sei arrivata al momento giusto”/ Ritorno di fiamma al Grande Fratello 2023?

Monia e Massimiliano più vicini che mai al Grande Fratello 2023: i due ex condividono qualche momento di tranquillità dopo che…

Monia La Ferrera è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 ormai da diverse settimane, ritrovando il suo ex compagno Massimiliano Varrese. Sono passati parecchi anni dalla loro relazione, ma negli ultimi giorni i due hanno avuto modo di confrontarsi sul proprio passato, discutendo in maniera serena e pacata a proposito del loro vissuto. Non sono mancate “scenate di gelosia” da parte di Massimiliano in questi giorni, con quest’ultimo che non avrebbe visto di buon occhio l’avvicinamento di Vittorio Menozzi.

Secondi molti telespettatori sarebbe evidente l’interesse di Massimiliano Varrese nei confronti della sua ex fidanzata Monia. Per altri, invece, il suo comportamento non sarebbe niente di più che una semplice provocazione. Eppure, in queste ultime ore, Monia e Massimiliano si sono avvicinati molto al Grande Fratello 2023, rispolverando un feeling intrigante.

Massimiliano, dietro la battuta a Monia un po’ di verità? “Sei arrivata al momento giusto”

Monia e Massimiliano, dopo la scenata di gelosia che ha visto Varrese “attaccare” Vittorio Menzozzi, starebbero dunque approfondendo il loro rapporto al Grande Fratello 2023. I due concorrenti gieffini si sono avvicinati così tanto da colpire pubblico e inquilini, con uno scambio di battute vivaci. Si tratta di strategia o verità? Non è dato saperlo, almeno per il momento.

Di sicuro, questo week end trascorso in tranquillità, sembra giovare a Monia e Massimiliano, che non si tirano indietro dallo stuzzicarsi a vicenda. Massimiliano, per esempio, ha detto a Monia di essere tornata al momento giusto (si riferisce al suo ingresso al Grande Fratello 2023). Dunque chissà nei prossimi giorni cambierà qualcosa tra i due, per il momento l’interesse pare piuttosto concreto.

