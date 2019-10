Massimiliano Varrese attacca Loredana Bertè/ “La sua maleducazione mi ha…”

Massimiliano Varrese è stato uno dei migliori concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities al punto che, molti telespettatori, avrebbero voluto la sua vittoria. A trionfare, però, è stata Pamela Camassa mentre Varrese si è dovuto accontentare del secondo posto. La performance di Massimiliano Varrese durante la finale non ha convinto tutti, in primis Loredana Bertè che, in diretta, ha criticato il concorrente per la sua esibizione sulle note di Prince. “Ho immaginato Prince uscire alla tomba in formato zombie che voleva strangolarlo. Questa non si può cantare. Così non si può cantare. Sei stato troppo comico”, ha detto infatti la Bertè. Dopo aver incassato il silenzio il pesante attacco di Loredana Bertè, Massimiliano Varrese ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe rispondendo alle domande dei fans sui social.

MASSIMILIANO VARRESE ATTACCA LOREDANA BERTE’: “LA SUA MALEDUCAZIONE MI HA DISTRATTO”

Dopo aver fatto il pieno di emozioni, Massimiliano Varrese ha deciso di soddisfare la curiosità dei fans rispondendo alle loro domande sui social. Dopo aver ribadito di aver fatto una straordinaria presenza nel talent show di canale 5, l’attore ha puntato il dito contro Loredana Bertè che, con il suo giudizio, lo avrebbe distratto. “Come ti sei sentito dopo aver cantato Kiss?”, ha scritto una fan. “ Purtroppo la riuscita di una performance dipende da tanti fattori che devono combaciare – ha spiegato Massimiliano Varrese attraverso una Instagram story – , in quel momento ci sono stati purtroppo tantissimi problemi che non posso elencare, tra cui il fatto che avremmo dovuto ancora altri quattro pezzi dopo, ma è ovvio che la maleducazione della Bertè mi ha distratto molto, ma va bene così”, ha risposto Varrese che ha annunciato il suo ritorno al cinema dal 19 novembre con il film “Affittasi vita”. Varrese, inoltre, ha svelato che tra i suoi progetti ci sono il teatro e la musica con un singolo che avrebbe dovuto cantare durante la finale di Amici Celebrities.

