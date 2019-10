Massimiliano Varrese falsetto disastroso cantando Prince/ Video, Bertè: “Non si può!”

Amici Celebrities ci ha regalato alcuni momenti da non dimenticare, nel bene e nel male, ma sicuramente il più divertente è legato proprio a Massimiliano Varrese che proprio nel duello finale con Pamela Camassa si è lasciato andare sulle note di Kiss di Prince. Le aspettative erano alte, soprattutto in relazione a quello che l’attore ha saputo regalare al pubblico in queste settimane, ma la delusione è stata altrettanto importante. Massimiliano Varrese ha usato un falsetto in “stile gatto in calore” secondo il popolo dei social che ha commentato la performance divertito e convinto che presto il concorrente avrebbe perso la voce perdendosi gli ultimi pezzi di questa combattiva finalissima andata in onda ieri sera. A fine performance i giudici non sono di certo stati leggeri con lui accogliendo la fine dell’esibizione con una fragorosa risata. Clicca qui per vedere il video dell’esibizione. (Hedda Hopper)

LOREDANA BERTE’ VS MASSIMILIANO VARRESE PER LA SUA VERSIONE DI PRINCE…

Loredana Bertè è stata la quarta giudice speciale della finale di Amici Celebrities 2019. Dopo l’emozionante omaggio a Mia Martin, la Bertè regala sul finale uno dei suoi momenti epici. Dopo la performance di Massimiliano Varrese sulle note di “Kiss”, l”Io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato Zombie e voleva strangolarlo. Perchè si, questa non si può, cosi non si può cantare” dice Loredana Bertè che poi parte con una lunghissima risata. Anche Platinette precisa: “avendola vista per tutto il tempo della canzone che rideva, non capivo cosa stesse succedendo. Non basarti sulle nostre reazioni” , ma è la Bertè a riprendere la parola consigliando a Massimiliano Varrese “scusami non ho resistito, sei stato molto comico, non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegliere altre. Ti prego”. Michelle Hunziker è incredula dinanzi al commento della Bertè, ma precisa: “tanto è il pubblico da casa a votare in questa fase”. (Emanuele Ambrosio)

