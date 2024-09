Massimiliano Varrese, chi è e carriera del ballerino e attore

Nato come ballerino e cresciuto negli anni come attore di fiction e film per il cinema e la televisione, Massimiliano Varrese vanta una ricca carriera di successi e sono molte le curiosità sul suo percorso professionale. Nato a Roma il 5 gennaio 1976, sin da giovanissimo si appassiona alle arti dello spettacolo ed inizia ad approfondire gli studi; sebbene la sua carriera televisiva sia iniziata attraverso uno spot pubblicitario del 1997, la grande occasione arriva nel 1998 quando viene scoperto da Raffaella Carrà e ingaggiato come cantante-ballerino nel programma cult Carramba! Che fortuna.

A inizio anni 2000 prosegue la sua attività artistica entrando nel programma Stasera pago io di Fiorello, contattato dal coreografo Luca Tommassini, mentre nel 2001 entra nel mondo di Paola e Chiara lavorando nel tour europeo del duo pop italiano. Per quanto riguarda la carriera da attore, Massimiliano Varrese ha recitato nel film Velocità massima del 2002, con Valerio Mastandrea, mentre nel 2005 è protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Fuoco su di me, che lo vede vestire i panni del protagonista e recitare al fianco di Omar Sharif.

Massimiliano Varrese, l’esperienza in tv e le principali curiosità sulla sua carriera

In televisione Massimiliano Varrese ha recitato in fiction quali Il bello delle donne, Grandi domani e soprattutto Carabinieri. Negli ultimi anni ha inoltre preso parte a diversi programmi televisivi; nel 2019 è stato contattato da Maria De Filippi come concorrente di Amici Celebrities, mentre è stato tra i protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, che l’ha visto piazzarsi al sesto posto in classifica.

Non tutti sanno però che Massimiliano Varrese, tra le principali curiosità sulla sua carriera, ha spesso prestato il suo volto a numerosi videoclip musicali nazionali ed internazionali (quest’anno è uscito il suo nuovo videoclip Fai CLAP CLAP). Il più iconico è sicuramente quello di It’s raining men del 2001 di Geri Halliwell, che l’ha visto poi entrare nel corpo di ballo del successivo tour della cantante; più di recente, è stato anche protagonista del videoclip di Fabrizio Moro Sono anni che ti aspetto (2016) e del brano Autunno di Noemi (2017). Tra le curiosità legate a Massimiliano Varrese spiccano anche una grande passione per le arti marziali, in particolare per il Kudo, ma anche per la meditazione e le discipline olistiche.

