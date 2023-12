Massimiliano Varrese crolla in lacrime con Rosy Chin: “Non riesco ad aprirmi”/ Lei: “Liberati subito”

Massimiliano Varrese crolla in lacrime con Rosy Chin: “Mi dispiace che Monia La Ferrera è stata male per me”

Per Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 quest’ultimi non sono stati giorni facili per via del suo rapporto complesso e complicato con l’ex Monia La Ferrera. Dopo un iniziale riavvicinamento tra i due che aveva fatto credere in un possibile ritorno di fiamma, per l’attore e ballerino Monia adesso è sfuggente e distaccata nei suoi confronti. Per Massimiliano questa situazione diventa quindi un modo per guardarsi dentro e fare mea culpa ed in un momento di forte fragilità emotiva si è sfogato prima con Paolo Masella e poi con Rosy Chin.

Massimiliano Varrese è scoppiato a piangere sfogandosi con Rosy Chin. Parlando della sua ex Monia La Ferrera, anche lei concorrente al Grande Fratello, ha confessato: “Mi dispiace sapere che è stata male, che ha sofferto. La vedo che su alcune cose ha perso un po’ di quella spensieratezza, la vedo che ha paura, che è spaventata, ha le barriere” E subito dopo in lacrime ha aggiunto di avere delle difficoltà ad aprirsi con gli altri soprattutto con la sua ex: “È colpa mia perché non riesco ad aprirmi troppo”.

Rosy Chin consola Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023: “Non avere paura”

Massimiliano Varrese e crollato in lacrime al Grande Fratello 2023 e l’amica Rosy Chin molto dispiaciuta per lui ha cercato di consolarlo e tirarlo su di morale: “Lo so che senti la pressione di avere gli occhi sempre puntati addosso, ci siamo noi, la verità arriva sempre, non me l’hai insegnato tu? Lascia, aspetta, sii te stesso e non avere paura, perché io non posso immaginare una vita dove il mio Massi viene ingoiato da queste paure. Liberati subito”.

Al Grande Fratello 2023, Rosy Chin ha poi raggiunto Monia La Ferrera. Quest’ultima ha ammesso che ha un atteggiamento un po’ diffidente nei confronti di Massimiliano Varrese dovuto al fatto che non vuole illuderlo. Per lui non prova più nulla ma è ben disposta a creare un’amicizia peccato però che l’attore e ballerino appare bloccato. A Rosy e Marco Maddaloni Monia La Ferrera ha confessato: “Io ho provato a parlare con lui ma non mi parla, l’unica cosa che mi dice è tu sei antipatica, mantieni le distanze non è che si siede li e mi racconta qualsiasi cosa. Io gliel’ho raccontata la mia vita ma lui non si racconta e mi dice poi parliamo fuori, parliamo fuori.”

