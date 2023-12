Massimiliano Varrese innamorato di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023?/ “C’è intesa e complicità…”

Grande Fratello 2023: ritorno di fiamma tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera?

Al Grande Fratello 2023 il Natale avranno un sapore speciale date le circostanze particolari; nel frattempo però, per qualcuno, sembra esserci quasi odore di ‘primavera’ piuttosto che di festività natalizie. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera; per chi non lo sapesse, diversi anni fa i due hanno avuto un’intensa storia d’amore e per l’appunto, a distanza di tempo, si sono ritrovati a condividere l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Massimiliano Varrese ha fin da subito riallacciato il rapporto con Monia La Ferrera agitando il pensiero di chi, carico di romanticismo, auspica un ritorno di fiamma. E in effetti con il passare dei giorni la complicità tra i due sembra aumentare; tale aspetto sembra confermato da una recente clip pubblicata sui social dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 dove l’attore si lascia andare a dichiarazioni piuttosto eloquenti.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, l’attore ammette: “Un avvicinamento…”

“Tra tutti e due credo che non ci siamo fatti mancare nulla; 15 anni? Sì, ma sembra ieri però… Come se fosse passato un giorno. C’è proprio quell’intesa, quella complicità pazzesca che io mi ero quasi dimenticato”. Inizia così il discorso di Massimiliano Varrese – parlando con Perla – in riferimento al rapporto con Monia La Ferrera. Stando al video pubblicato sui social dal Grande Fratello 2023, l’attore ha poi aggiunto: “La nostra è stata una bellissima storia, ci siamo lasciati non perché non andavamo d’accordo ma perchè io non stavo bene in quel periodo”.

Dalle parole di Massimiliano Varrese si evince come il ricordo della storia con Monia La Ferrera sia ancora vivido, al punto da non escludere un possibile ritorno di fiamma. “ Se ci dovesse essere mai un avvicinamento deve essere naturale e spontaneo e non deve essere condizionato dall’idea del passato, di quello che potrebbe essere…”.











