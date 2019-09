Massimiliano Varrese/ Dalla fiction al talent riuscirà nel salto? (Amici Celebrities)

Dalle fiction al talent il passo è breve per Massimiliano Varrese, fra i protagonisti che vedremo da oggi, sabato 21 settembre 2019, nello studio di Amici Celebrities. Forse è l’unico dei concorrenti tra l’altro ad essere dotato di una grande e rinomata versatilità nel mondo dello spettacolo. Dopo un inizio in uno spot di gelati, Varrese viene lanciato come Carramba Boy da Raffaella Carrà nel suo noto programma, poi spunta anche in teatro ed infine riceve incarichi per le fiction. Nel 2000 però nella vita di Massimiliano spunta anche il ballo, grazie al programma di Fiorello Stasera pago io ed è così che lo troviamo al fianco di Geri Halliwell in occasione del suo tour. Il musical Tre metri sopra il cielo invece gli regalerà un incontro inaspettato, quello con la compagna Valentina Melis, futura madre della figlia Mia. Non ci sono dubbi quindi sul fatto che Varrese sia una delle grandi promesse del talent di Maria De Filippi, forse in grado di superare ogni aspettativa e abbattere la concorrenza. Intanto la Melis e la piccola di casa tiferanno per lui.

Massimiliano Varrese, Amici Celebrities: quanti talenti ha quest’uomo?

Direttore, attore, ballerino, cantante, e chi più ne ha più ne metta. Quanti sono i talenti di Massimiliano Varrese? E soprattutto: Amici Celebrities ci mostrerà altre sue doti? “Io che ho sempre rimesso in discussione tutto, la mia vita, le persone intorno, me stesso la mia arte”, scrive in un lungo post sui social. Massimiliano ha sempre scelto di seguire il cuore, l’aeroplano che permette all’anima di volare e che impone di togliersi ogni vestito, anche quelli virtuali. Per non parlare delle maschere. Per tirare fuori “quel coraggio di Essere che deve avere per crescere”, scrive ancora. “Chi lo avrebbe detto mai?”, aggiunge in conclusione del suo intervento, per poi smentirsi subito dopo. In fondo al cuore ha sempre saputo che questo momento avrebbe bussato alla sua porta, quel sogno che lo spinge ad essere più forte e che gli ha regalato la maglia Bianca. “Mandatemi luce, tanta”, chiede poi agli ammiratori. Purtroppo non sappiamo nulla di più su quanto sta accadendo nel dietro le quinte e dovremo attendere per forza la prima puntata di stasera. Tramite le Storie di Varrese sappiamo solo che ha stretto un forte legame con Filippo Bisciglia, presente nella sua stessa squadra, e che l’adrenalina sta già giocando brutti scherzi a qualcuno, facendolo scatenare forse più del previsto.

Il punto di partenza





© RIPRODUZIONE RISERVATA