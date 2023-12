Massimiliano Varrese definito “bipolare” da Beatrice Luzzi/ Lui accusa e invoca la squalifica, ma un video…

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi: chiesta la squalifica in diretta

Nella puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda ieri sera, il pubblico ha assistito all’ennesimo scontro di fuoco tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. La situazione è precipitata in seguito alla sorpresa dei figli dell’attrice: durante l’incontro, infatti, uno di loro ha avvertito la mamma di stare attenta all’attore, che a suo dire non è affatto un uomo. Questo intervento del ragazzo ha mandato su tutte le furie Varrese che, in Casa, ha invocato la squalifica della Luzzi: secondo lui, infatti, avrebbe ricevuto informazioni dall’esterno e questo va contro il regolamento del reality.

La situazione è stata tuttavia sgonfiata da Alfonso Signorini, ma Varrese ha continuato il suo attacco alla coinquilina, accusandola addirittura di averlo definito bipolare. Anche questo, a suo dire, è un fatto che non va sottovalutato: simili aggettivi offensivi, spiega, negli anni passati sono stati oggetto di squalifica da parte di chi li ha pronunciati. Anche per questo motivo, dunque, l’inquilino ha chiesto l’immediata squalifica di Beatrice, non venendo però accontentato.

Massimiliano Varrese, un video lo incastra: cosa accadde a ottobre

Tuttavia, proprio sul termine “bipolare” che Beatrice Luzzi ha utilizzato nei confronti di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023, è emerso un retroscena sul web. L’attore, infatti, aveva utilizzato lo stesso termine nei confronti della coinquilina lo scorso ottobre, come dimostra un video scavato nel web e riportato a galla da diversi utenti di X, che l’hanno reso virale. In quella circostanza, che incastra il concorrente, lo si sente infatti pronunciare il termine “bipolare” in riferimento all’attrice.

In molti dunque si chiedono se, adottando il medesimo ragionamento di Varrese, anche a lui spetterebbe una squalifica per l’espressione pronunciata. “Avessi detto io bipolare a Bea sarei fuori già da stasera. Anni fa avevano squalificato per questo.” Ricapitolando: abbiamo il precedente fornito da massimiliano stesso e abbiamo la prova. Attendiamo la squalifica“, scrive un utente.

attendiamo la squalifica.#grandefratello #fuoriVarresepic.twitter.com/cE9nMvVx1o — 𝒄𝒂𝒎 🥱 66% (@nobacit) December 12, 2023













