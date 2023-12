Massimiliano Varrese: “Beatrice ha infranto il regolamento!”/ Lei: “Mio figlio ha ragione, non sei un uomo!”

Massimiliano Varrese chiede provvedimenti per Beatrice Luzzi: “Ha insistito per sapere il nome…”

Smaltito il nervosismo del momento, Massimiliano Varrese ha deciso di riprendere quanto successo circa un’ora prima nel momento dell’incontro tra Beatrice Luzzi e i suoi figli Valentino ed Elia. In particolare il primo si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno stizzito non poco l’attore; un nervosismo rincarato dalle insistenze della concorrente del Grande Fratello 2023. Interpellato da Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese ha dunque tuonato: “E’ come se avesse ricevuto una soffiata da fuori ed è contro il regolamento, tu lo hai firmato!”.

Udite le accuse di Massimiliano Varrese è stato lo stesso Alfonso Signorini ad intervenire cercando di sminuire il polverone alzato dall’attore. Di pronta risposta, Beatrice Luzzi ha rincarato: “Lui è bipolare…”. A questo punto il concorrente ha aggiunto anche quest’ultima dichiarazione nel calderone: “Ecco, dovreste tenere d’occhio anche le offese che fa, che un figlio difenda la madre ci sta ma che lei insista per sapere il nome è contro il regolamento”. Ancora è intervenuto il padrone di casa con una stoccata: “Beh anche tu di offese ne hai dette molte!”. In ogni caso, è sembrato evidente che non vi fossero i presupposti per valutare squalifiche o infrazioni in relazione alla condotta di Beatrice Luzzi. Suo figlio Valentino, di fatto, ha espresso solo un suo punto di vista e a tal proposito l’attrice ha tirato fuori l’asso per un’ulteriore stoccata: “Ha detto solo che non sei un uomo, non è una soffiata, ed ha ragione!”

Grande Fratello 2023, Valentino: il figlio di Beatrice Luzzi tuona contro Massimiliano Varrese

Ne abbiamo viste e sentite di stoccate e frecciatine velenose al Grande Fratello 2023, ma quella di questa sera ha un mittente inaspettato. La 26a puntata si è tinta di dolcezza grazie ai figli di Beatrice Luzzi, Valentino ed Elia. Tante carinerie, abbracci affettuosi e domande che ogni madre farebbe ad un figlio dopo tante settimane di lontananza. Entrambi hanno tentato di spronare la madre con l’obiettivo di farle continuare il suo percorso, ma il momento più alto è arrivato verso il finire della sorpresa.

Valentino, il figlio più grande di Beatrice Luzzi, si è dimostrato più loquace rispetto ad Elia essendo anche più grande. Pochi si sarebbero aspettati che, oltre ai buoni consigli, avrebbe dispensato bordate nei confronti dei principali detrattori della madre. Il giovane ad un certo punto ha pronunciato una frase piuttosto forte che, tra le righe e con conferma annessa, ha pizzicato in maniera poderosa Massimiliano Varrese.

Reazione furiosa di Massimiliano Varrese alla frecciatina del figlio di Beatrice Luzzi: “E’ inaccettabile!”

“Non è un uomo, ok? E’ un gran vigliacco, basta, non gli dare ascolto fallo per il tuo bene…”. Queste le parole di Valentino, figlio di Beatrice Luzzi. A questo punto l’attrice ha giustamente chiesto se intendesse Massimiliano Varrese e, dopo qualche resistenza, il giovane ha praticamente confermato. Le telecamere hanno subito puntato l’attore che d’istinto è scattato in piedi e sembrava pronto ad andare su tutte le furie. Durante la diretta lo scontro non si è realizzato ma dal fuorionda il concorrente ha messo in evidenza tutta la sua contrarietà rispetto a quanto accaduto tra Beatrice Luzzi e il figlio.

“Io non ce l’ho con il ragazzino di 15 anni, io ce l’ho con lei che chiede e lo commenta. Lei che va chiedere il nome al figlio… Lui non lo voleva dire. Questa è una cosa che non posso accettare”. Queste le parole di Massimiliano Varrese ripetute prima parlando con Maddaloni e poi con Sara Ricci che ha rincarato la dose: “Fai attenzione che lei ci tiene prima a portarsi le persone, poi quando ha tutti sotto… Lei una delle prime sere mi ha detto: ‘Non stare vicino a Vittorio, se vuoi prenditi Giuseppe’“.











