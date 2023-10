Massimiliano Varrese, dopo il due di picche torna a corteggiare Heidi Baci/ Poi confessa che…

Massimiliano Varrese e il corteggiamento a Heidi Baci

Nonostante Heidi Baci abbia più volte ribadito di non essere interessato a lui dal punto di vista sentimentale, Massimiliano Varrese non si arrende e, dopo la diretta della nona puntata del Grande Fratello 2023, ha tentato nuovamente un approccio con la coinquilina chiedendo anche aiuto a Ciro Petrone a cui ha confidato il contenuto di una conversazione avuta proprio con Heidi. Di fronte all’eventualità che Heidi possa essere eliminata, Massimiliano non ha nascosto la paura di dover continuare l’avventura senza di lei in casa.

“Io sto sereno, non si deve sentire il peso di qualcosa che ancora non esiste. Non deve sentire il peso di quello che è mio fuori da qua. C’è tempo per conoscersi, capire, vedere. Io non sono uno avventato. Non è che perché mi conosce qua o nasce qualcosa, si deve subito accollare chissà che. Io mi sono esposto tanto. Se esce, non lo so come la prendo qua dentro“, le parole dell’attore che spera di riuscire ad avvicinarsi alla Baci.

Massimiliano Varrese e le presunte confessioni di Heidi Baci

Massimiliano Varrese, inoltre, a Ciro Petrone ha raccontato che, nel corso di un confronto diretto, Heidi gli avrebbe confidato di non lasciarsi andare per paura. “È stato bello parlare diretti, senza filtri. Sicuramente sarà un po’ in crisi oggi. È uscita fuori la sua paura, la sua fragilità. Ha detto: “Io ho paura di prendere una tranvata con te”, perché io le piaccio tanto“, le parole dell’attore.

“Quello che ho sentito io, l’ha sentito lei. Inutile starci a girare intorno. Lo fa per difesa. Io la comprendo, il fatto che sono più grande, che sono padre, sono le cose che avevo messo subito davanti per allontanarla i primi giorni. Lei mi diceva: “Mi ignori”, la ignoravo perché le problematiche che la spaventano sono le stesse che spaventano me”, ha aggiunto Massimiliano che, poi, nel corso dei preparativi per la festa di compleanno di Ciro ha avvolto Heidi in un caloroso abbraccio con la baci che ha provato a smorzare la situazione sorridendo con Valentina.

