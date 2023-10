Massimiliano Varrese e Heidi Baci, il crollo dopo lo scontro/ L’attore: “Sto male”, lei: “Perdonatemi…”

Grande Fratello 2023: Massimiliano Varrese si sfoga in confessionale dopo lo scontro con Heidi

Le turbolenze più corpose dell’11a puntata del Grande Fratello 2023 sono state principalmente vissute da Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. I due sono stati incalzati dal conduttore verso inizio diretta in riferimento al loro rapporto di alti e bassi. Inizialmente sembrava essere dinanzi alle solite incomprensioni, ma con l’ingresso del padre della giovane nella Casa la situazione ha preso una piega indesiderata per entrambi.

GRANDE FRATELLO 2023, 11A PUNTATA/ Concorrenti, diretta: Grecia, Rosy, Valentina e Samira in nomination

Heidi Baci non ha smesso di piangere, duramente redarguita dal padre che si è scagliato senza giri di parole contro Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha avuto il medesimo crollo emotivo, con Alfonso Signorini che ha cercato prima di rincuorarlo nel bel mezzo della puntata per poi ritrovarsi a parlare con lui anche nel momento della nomination segreta. Proprio in confessionale è continuato lo sfogo dell’attore: “Come sto? Male, molto. Adesso sono talmente scioccato che non riesco neanche a pensare. Essere accusato di cose così gravi è veramente molto brutto, ma confido nella verità, sempre!”.

Alex Schwazer piange al Grande Fratello 2023 per il figlio Noah/ Sorpresa in diretta, lui: "Voglio uscire"

Heidi Baci, pianto irrefrenabile dopo l’incontro con il padre, Alfonso Signorini: “Pensa alla tua vita…”

Alle parole di Massimiliano Varrese ha prontamente risposto Alfonso Signorini, ribadendo quanto detto anche nel corso della puntata. “Chi male non fa, paura non ha. Tutti abbiamo capito che le parole dei padre di Heidi erano comunque eccessive e fuori luogo, forse anche lui se ne sarà reso conto”. A questo punto, Massimiliano Varrese ha concluso prima di passare al nome per la nomination: “Per me adesso è tutto chiaro; la paura di fondo, le parole usate. Se ha influito la sua famiglia? Credo sia uno dei motivi, ma in questo momento preferisco il silenzio per non dire cose dettate dal momento”.

Mirko Brunetti risponde alle accuse di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ "Esagerato parlare di bugie…"

Pochi minuti dopo il confronto in confessionale con Massimiliano Varrese, il conduttore ha cercato di capire in che stato fosse anche Heidi Baci che non ha mai arrestato il pianto dopo l’incontro con il padre. “Come sto? Perdonatemi, non riesco a controllare il pianto”. La giovane non è praticamente riuscita a parlare, ma Alfonso Signorini ha comunque cercato di riportarla alla ragione. “Appena finisce il programma puoi parlare con i tuoi e prendere la decisione giusta; l’importante è che tu non stia così male. Io voglio che tu possa essere serena”. Il conduttore, prima di congedarla, ha aggiunto: “Se ci sono emergenze che in casa hanno bisogno di te fiondati senza problemi; se è invece una cosa di principio, pensa alla tua vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA