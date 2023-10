Massimiliano Varrese e Heidi Baci, storia chiusa al Grande Fratello?/ Lei dura: “Mi mette ansia, fuori avrei…

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, storia finita prima di cominciare al Grande Fratello?

C’è davvero la possibilità che nasca una storia d’amore tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci? Nella Casa del Grande Fratello 2023 continua ad essere uno degli argomenti principali, visto il tormento interiore dell’attore e i suoi tentativi di chiarimento con la bella imprenditrice. L’ultimo è arrivato ieri, quando Massimiliano ha chiesto ad Heidi un confronto definitivo in camera da letto e lei ha confessato di non sentirsi predisposta e pronta ad una relazione con tali responsabilità.

Dopo aver dichiarato che Varrese non le piace, Heidi fa quindi un passo indietro, spiegando che in realtà l’attrazione verso di lui c’è ma non è tale da pensare di buttarsi a capofitto in una storia che porterebbe un bagaglio molto importante a cui non è pronta.

Heidi Baci stronca Varrese: “Fuori di qui non sarebbe mai successo tutto questo”

Trascorsa qualche ora, Heidi Baci è tornata a parlare di Massimiliano, usando però questa volta parole più critiche. “Fuori questa situazione non sarebbe esistita – ha ammesso la concorrente – perché quando mi rendo conto che a questa persona piaccio, esistono dei limiti e questa persona fuori non mi vede più, non faccio arrivare l’altro ad affezionarsi in una situazione dove ci sono dei limiti.”

Heidi ha quindi aggiunto: “Queste cose nella mia vita non sono mai successe, non sono stupida, se io vedo che ci sono dei limiti con una persona…la prossima volta non esco con lui. Qui tutti i giorni mi vede, è una situazione drammatica. Io ci provo a parlare ma lui mi fa i giochetti… è pesante. Ho l’ansia. Io mi sono rotta, se non rispondo esco io male. Non c’è una via di mezzo…è difficile.” La storia sarà davvero chiusa qui?

