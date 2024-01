Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini al Grande Fratello 2023/ Lui: “Mi sento protetto”

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, ritorno di fiamma al Grande Fratello 2023? Lui: “Mi rassereni”

L’ingresso di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023 è stata una boccata di ossigeno per Massimiliano Varrese. Il rapporto tra i due ex fidanzati nel reality di Canale 5 è contraddistinto da alti e bassi. I due alternano momenti in cui sono più complici e affiatati ad altri in cui appaiono più distanti. Adesso invece i due sembrano aver trovato un punto di equilibrio definitivo ed a dirlo è stato proprio il diretto interessato. Durante una chiacchierata in sauna con Monia La Ferrera, l’attore le ha confessato: “È la prima volta che c’è Massimiliano vero fino in fondo qui dentro, sono sempre stato io, però ci sei te che mi rassereni. Se non ci fossi stati te non so come sarei stato adesso, mi sento capito e mi sento protetto.”



Massimiliano Varrese ritorno di fiamma con Monia La Ferrera? L’attore ha poi aggiunto di provare emozioni contrastanti da una parte ciò che sente per Monia La Ferrera è carino e bello ma dall’altra ne ha anche paura e spavento. Tuttavia, non ha voglia di correre e di pensare a che forma potesse prendere il loro rapporto soprattutto una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023 ma di sicuro in quel contesto per leui è stata una fortuna l’ingresso della giovane modella. Da parte sua anche Monia si sta mostrando meno diffidente nei confronti dell’ex e si è lasciata andare alle confidenze con Fiordaliso, Greta e Perla

Monia La Ferrera confessa a Greta e Perla: “Mi fa piacere se Massimiliano Varrese si avvicina”

Dopo le confidenze in sauna con Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera ha confessato i suoi sentimenti per l’attore a Fiordaliso, Greta Rossetti e Perla Vatiero. “Mi sento a caso, sono un po’ emozionata, mi fa piacere se lui si avvicina, è normale che lo guardo, la mattina appena sveglio guardo se è nel letto.” ha confidato Monia sui suoi sentimenti e su cosa prova per Massimiliano. E poi ha aggiunto: “Non mi dispice Massimiliano, è un bel uomo, ha un bel carattere è un gentiluomo e mi fa stare bene”

Gli sguardi tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023 non sono passati inosservati anche agli altri concorrenti. Per Greta Rossetti i due hanno cambiato atteggiamento, sono più sereni e appagati ed è palese che entrambi provano qualcosa e lei sarebbe felice di un’eventuale ritorno di fiamma. Della stessa idea è Perla Vatiero che vede Monia più aperta e meno diffidente nei confronti dell’attore. Per Fiordaliso, invece, l’unica soluzione è guardarsi dentro e capire quali sono i loro sentimenti.













