Massimiliano Varrese ed Heidi Baci, rapporto ambiguo al Grande Fratello 2023/ “Ci siamo riavvicinati…”

Grande Fratello 2023, 11a puntata: luci e ombre tra Massimiliano Varrese ed Heidi Baci

L’11a puntata del Grande Fratello 2023 non poteva che essere condita da un argomento topico delle ultime settimane; il rapporto altalenante tra Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. Il conduttore si rivolge ai concorrenti per sondare il terreno ma prima che questi potessero pronunciarsi lancia un clip che riassume il rapporto tra i due. Vicinanza evidente, empatia, tanti momenti di tenerezza e chiacchierate profonde; questa la prima parte della clip. La seconda mette però in evidenza i dissapori e le incomprensioni di un rapporto che fatica a decollare.

Torna il collegamento con la Casa e Alfonso Signorini lancia subito la stoccata per Heidi Baci: “Alla vigilia del televoto ti lasci andare e stringendogli le mani gli dici: anche se uscissi, io ti aspetterò. Finita la puntata dici di volerci andare con i piedi di piombo… Vista così mi viene da pensare a male come se tu volessi solo essere salvata“. Non tarda la risposta perentoria della concorrente: “Non è così, ci siamo riavvicinati ancora prima che io andassi in nomination. Quando? 2 giorni prima della puntata di lunedì scorso”.

Massimiliano Varrese ed Heidi Baci: tra discussioni e presunta gelosia per Vittorio Menozzi

Alfonso Signorini non sembra del tutto convinto della risposta di Heidi Baci e la incalza sul rapporto con Vittorio Menozzi: “Vittorio? Ho chiarito con lui, siamo amici. ci siamo divertiti tantissimo… Abbiamo raggiunto un equilibrio dove non c’è alcun tipo di interesse. Ora dunque come evolve con Massimiliano? Dipende dal suo atteggiamento“. Prende così la parola Massimiliano Varrese che risponde all’accusa di essere troppo opprimente: “Non è vero; sono stato etichettato per essermi messo in disparte, quindi l’equilibrio è sempre nel mezzo. Non vedo un atteggiamento opprimente, a volte cerco un contatto che non trovo corrisposto in alcuni momenti….”.

Dopo un break pubblicitario si ritorna sul tema con una clip colma di tensione con protagonisti sempre Massimiliano Varrese ed Heidi Baci: il tema di fondo principale è la gelosia dell’attore rispetto alle attenzioni di Vittorio Menozzi. “Non è questione di gelosia, riguarda momenti specifici della giornata dove magari si può creare un attimo di silenzio… Volevo creare prima di andare a letto un momento da solo con Heidi“. Quest’ultima ribatte: “Vittorio era lì casualmente e sono andato subito da Massimiliano che era nero…”. Il riferimento è ad una delle ultime notti dove appunto i due concorrenti avrebbero passato del tempo da soli in piena notte. “Se mi sento ufficialmente legata a Massimiliano? Dopo questa situazione direi di no…”. L’attore però non ci sta: “Io non ho fatto nessuna scenata; è vero che non la conosco, ma non ho ancora avuto modo di conoscerla come vorrei io”.











