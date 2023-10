Massimiliano Varrese in lacrime al Grande Fratello 2023 dopo il confronto con Heidi/ “Accuse così gravi…”

Grande Fratello 2023: Massimiliano Varrese scosso dopo le parole del padre di Heidi Baci

Non è stata una serata facile per Massimiliano Varrese; l’11a puntata del Grande Fratello 2023 ha forse posto fine in maniera definitiva al suo rapporto con Heidi Baci, ma in un modo totalmente inatteso. Il padre della concorrente è entrato in casa e da quel momento la situazione è capitolata; l’uomo si è scagliato contro l’attore e ha palesato tutto il suo risentimento per la vicinanza della figlia all’attore. Heidi Baci ha confermato le posizioni del padre, non arretrando di un centimentro rispetto alle posizioni del genitore.

Grande Fratello 2023, 11a puntata/ Diretta, concorrenti: Massimiliano in crisi "accusato di cose gravissime"

Data la situazione, Heidi Baci è stata convinta da Alfonso Signorini a confrontarsi con Massimiliano Varrese al fine di parlare finalmente in maniera veritiera e chiara. Il botta e risposta è durato poco; giusto il tempo di ribadire quanto “suggerito” dal padre arrivando a chiudere il rapporto con l’attore. Quest’ultimo si è detto fortemente provato e con poche ma taglienti parole ha dimostrato tutto il suo disappunto per quanto detto dal padre della coinquilina.

Heidi Baci abbandona il Grande Fratello?/ Sotto choc dopo l'incontro col papà: "Ha detto che mamma sta male"

Massimiliano Varrese crolla, Alex Schwazer lo tranquillizza: “Non hai sbagliato nulla!”

Alcuni minuti dopo lo scontro con Heidi Baci, Alfonso Signorini si è collegato con Massimiliano Varrese ancora provato per l’accaduto. “So quali sono i valori che porto, ora sono solo scosso… Però ricevere delle accuse così gravi è veramente assurdo. Adesso è normale lo sfogo, altrimenti andrei sul Tatami a fare chissà cosa”. Crolla così l’attore che non riesce a trattenere le lacrime; un mix di emozioni tra rabbia e risentimento. Arrivano in suo soccorso Ciro Petrone ed Alex Schwazer che cercano di rincuorare il concorrente.

Alfonso Signorini, gaffe al Grande Fratello su Jill Cooper "Assomigli a Giacomo Urtis"/ "L'ho fatta grossa"

“Non è il momento di fare qualsiasi analisi; io ti posso solo assicurare che siamo tutti scioccati. Di tutte le cose che hai fatto nonostante la grande spinta che hai sentito dentro hai sempre pensato anche a tua figlia. Sotto questo punto di vista devi stare tranquillo. Quello che è successo a te non se lo merita nessuno…”. Queste le parole di Alex, ma per quanto apprezzabili non bastano a cambiare l’umore di Massimiliano Varrese che avrà certamente bisogno di alcuni giorni per riflettere e prendere coscienza di quanto accaduto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA