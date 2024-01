Massimiliano Varrese nel videoclip di “Luca era gay”/ Povia svela: “Lui è un attore, è stato pagato…”

Massimiliano Varrese e il videoclip di Luca era gay

Prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ha riempito il proprio curriculum con tantissimi lavori tra cui quello relativo al videoclip della canzone “Luca era gay” di cui è stato protagonista. Il celebre brano di Povia che è stato presentato al Festival di Sanremo è accompagnato da un videoclip in cui spicca la presenza proprio di Varrese, ma come è nata la collaborazione tra l’attore e il cantautore? A svelarlo è lo stesso Povia nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Novella 2000.

Fiordaliso in crisi: lacrime al Grande Fratello 2023/ “Mi manca mia nipote Rebecca e anche i miei figli…”

“Non c’è stata una scelta. Ho conosciuto Massimiliano, gli è piaciuta la canzone in quel momento e ha deciso di entrare a far parte del videoclip da protagonista. Lui è un attore, è stato pagato e ha recitato la parte”, le parole di Povia a Novella 2000.

Povia e Massimiliano Varrese: come sono oggi i rapporti?

Nel corso dell’intervista rilasciata a Novella 2000, Povia ha anche svelato se ha mantenuto i contatti con Varrese. “Se sono rimasto in contatto con Varrese? No. Ognuno va per la sua strada. Massimiliano è venuto a fare il video nel 2008, prima che partecipassi a Sanremo nel 2009. Abbiamo fatto il videoclip ma è come se fosse stato ingaggiato. Poi lui credo fosse agli inizi. All’inizio fai un po’ tutto”, racconta il cantautore.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera tornano insieme?/ "Se c'è desiderio, i problemi si superano"

“Magari tornasse indietro non lo rifarebbe. Io non ho amici artisti perché da quella canzone lì sono diventato omofobo, razzista, sessista, no vax. Tutto io sono”, conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA