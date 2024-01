Massimiliano Varrese innamorato di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023?/ “Non voglio solo amicizia…”

Grande Fratello 2023, alti e bassi tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera

La stabilità di coppia è cosa rara al Grande Fratello e non poteva che confermarlo anche l’edizione 2023. Vivere costantemente sotto la luce dei riflettori forse non gioca a vantaggio delle liaison, ma spesso sono anche i protagonisti a schivare il pragmatismo preferendo gesti e dichiarazioni sibilline. Nel mirino degli appassionati sono finiti Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, protagonisti di un rapporto decisamente altalentante.

Perla Vatiero in lacrime al Grande Fratello 2023 dopo una lite con Stefano Miele/ “Ha rovinato tutto!”

Come dimostra una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, il rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese continua ad essere caratterizzato da tendenze ondivaghe; ora di lontananza, poi di vicinanza. Un ritorno di fiamma che stenta a decollare, ma che improvvisamente presenta dei guizzi pronti a rovesciare le carte in tavola. Nelle ultime ore i due si sono resi protagonisti di un tenero siparietto, ennesimo esempio di come la complicità sia piuttosto evidente.

Antonino Spinalbese scorda Belen Rodriguez e si sposa?/ Spunta un anello sospetto...

Massimiliano Varrese, un passo deciso verso Monia La Ferrera: “Voglio stare vicino a te…”

“Volevo stare un po’ vicino a te”, queste le tenere parole di Massimiliano Varrese prima di poggiarsi teneramente a Monia La Ferrera. Un gesto romantico che la concorrente del Grande Fratello 2023 ha inizialmente accolto con ironia. “Questo cinquantenne che ha bisogno di attenzioni…”. L’umorismo è stato presto tradito da un sorriso eloquente, segno che quella vicinanza fosse anche di suo gradimento.

Lo scambio di battute successivo tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera – stando alla clip presente sul sito ufficiale del Grande Fratello 2023 – mette ulteriormente in evidenza la sintonia tra i due oltre ai propositi dell’attore. La concorrente ha infatti continuato ad ironizzare: “Vedi che come amici andiamo bene?”, trovando però una risposta tanto ambigua quanto romantica da parte dell’attore: “Io non voglio essere tuo amico…”.

Grande Fratello 2023, chi sarà il secondo candidato all'eliminazione?/ Sondaggi: rischiano Federico e Sergio

© RIPRODUZIONE RISERVATA