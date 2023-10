Massimiliano Varrese: “Ricattare una figlia innamorata…”/ Lo sfogo su Heidi Baci, a Grande fratello 2023

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese si sfoga sul caso Heidi Baci

S’infiamma la polemica esplosa nel web sul Grande Fratello 2023, a fronte dell’uscita dalla Casa di Heidi Baci, e accade con uno sfogo di Massimiliano Varrese. Il concorrente vip, con precedenti esperienze TV in qualità di attore, si lascia andare ad una nuova confidenza intimista dai toni pregni di commozione, con la complicità del collega vip Ciro Petrone, nelle ore che precedono i risultati del televoto attesi nella 12a puntata di Grande fratello 2023.

La confidenza tratta l’uscita di scena dal Grande fratello 2023 di Heidi Baci, la ormai concorrente uscente al ritiro spontaneo dal gioco della Casa più spiata d’Italia, a cui Massimiliano Varrese ha a più volte manifestato di sentirsi attratto e interessato, anche per l’inizio di una lovestory. Il flirt tra i due ex coinquilini si é rivelato un fuoco di paglia, quando nel corso dell’ultima e undicesima puntata di Grande fratello 2023 é entrato in azione il padre della bionda nip.

Genti Baci, un imprenditore edile nato in Albania, in un’ospitata tv volta a fare visita alla figlia concorrente nel gioco Heidi Baci, tra le mura della Casa ha manifestato una spiccata intolleranza della famiglia di lei verso l’attore papabile genero. Questo, in prospettiva della nascita di una nuova lovestory al Grande Fratello 2023. E, in particolare per la differenza d’età tra i due protagonisti del “flirt”, con Heidi di diversi anni più giovane di Massimiliano. “Sono venuto qui perché ti voglio bene. Una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. -dichiara al confronto con la figlia, l’ospite, invitando la Baci junior al ritiro dalla gioco-. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress”. L’invito di papà Baci alla figlia si é fatto via via una paternale sempre più perentoria, in un attacco che taccia Massimiliano Varrese di atti di manipolazione su Heidi, nella Casa di Cinecittà: “la mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Penso anche alla salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa”.

Dopodiché, é seguita la scelta del ritiro dal gioco di Heidi Baci, che nella annessa polemica web vede i telespettatori dividersi. Sui social, più in generale nel web, l’occhio pubblico si divide tra chi taccia l’ospite nella Casa di dare in TV il cattivo esempio di caposcuola del patriarcato, dove l’uomo di casa si rivela padre-padrone che detta leggi anche come detentore della morale tra le donne, i figli in famiglia e nella società così come nello showbiz. D’altro canto c’é chi invece appoggia la scelta di Heidi Baci, che su consiglio del padre e la famiglia, con il ritiro dal Grande fratello 2023 metterebbe un punto alla conoscenza intima avviata in TV con Massimiliano Varrese, sul nascere.

E, a fronte dell’uscita di Heidi Baci, Ciro Petrone si intrattiene con Massimiliano Varrese in un momento di condivisione intimista nella Casa: “Lei aveva bisogno di restare…le ho detto ‘pensa a te stessa’”.

Massimiliano Varrese attacca la famiglia di Heidi Baci

Quindi Varrese replica, rispedendo l’accusa di manipolazione al mittente in un attacco alla famiglia di Heidi Baci, nel momento TV di Grande fratello 2023 immortalato in un post che é ora virale su Instagram: “ricattare una figlia di ventisei anni che si innamora perché eravamo innamorati… ragazzi una cosa allucinante…non avrei mai immaginato di vivere una cosa così… neanche in una sceneggiatura”. E a fargli eco é, in conclusione il collega Petrone, al Grande Fratello 2023: “mai vista una cosa del genere…”.

