Cresce l’attesa per vedere all’opera Massimo Bagnato a Tale e quale show 2024

C’è anche Massimo Bagnato tra i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2024. L’ex comico di Zelig approda nel talent show di Carlo Conti per mettersi alla prova in una serie di imitazioni suggestive, a cominciare da quella di Fred Bongusto, cantautore, musicista e produttore molto famoso in Italia tra gli anni sessanta e settanta. Un’imitazione non semplice per Bagnato, il quale però ha sempre dimostrato una certa versatilità in scena. Vedremo come se la caverà in questa imitazione, dopo giorni di prove ed esercitazioni.

Dal comico romano cinquantaduenne, al di là delle imitazioni, ci si aspetta quel brio che può animare il talent show di Conti, anche se la sua è una comicità tutta particolare, non troppo immediata e a volte da capire. Massimo Bagnato è senza dubbio uno dei concorrenti più attesi di questa edizione. Come se la caverà?

Massimo Bagnato, simpatia e talento nell’imitazione di Fred Bongusto a Tale e quale show 2024

C’è grande curiosità attorno a Massimo Bagnato, l’ex comico di Zelig che approda per la prima volta a Tale e Quale Show 2024 in veste di concorrente. Nella prima puntata, come anticipato, si metterà alla prova nell’imitazione di Fred Bongusto, rimettendosi al giuria della temibilissima giuria. Se non dovesse essere convincente, proverà a rifarsi con la sua simpatia, quella che ha già stregato Carlo Conti e migliaia di spettatori.

Chissà se durante la trasmissione, Massimo Bagnato riuscirà a far alzare la mano agli spettatori, come fa di solito durante i suoi show. E’ uno dei suoi gesti simbolo, per catalizzare l’attenzione e coinvolgere i fan. A Tale e quale show 2024 è tutta un’altra musica, ma lui ce la metterà tutta per regalare al pubblico un’imitazione credibile di Fred Bongusto. Riuscirà a fare centro?

