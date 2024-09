Questa sera, venerdì 27 settembre, Massimo Bagnato è Lando Fiorini a Tale e quale show 2024. Il comico romano cerca un salto di qualità rispetto alla prima puntata, dove ha comunque conquistato il podio con un onorevole terzo posto in classifica. Bottino di sessantatré punto per Bagnato, ben dodici in più di Amelia Villano che ha chiuso in quarta posizione; otto e ventuno in meno invece rispetto a Verdiana e il campione Feisal Bonciani. Riuscirà a ricucire il distacco questa sera? Di sicuro le premesse sono più che buone pr il concorrente di Tale e quale show 2024, reduce da un’ottima performance.

Kelly Joyce è Shirley Bassey a Tale e Quale Show 2024/ Stroncata da Magliogli: "di Beyoncè non avevi nulla"

Come dicevamo, la scorsa settimana, Massimo Bagnato ha conquistato consensi con la sua imitazione di Fred Bongusto sulle note di “Tre settimane da raccontare”. Per i giurati ha abbinato verve, simpatia e grande precisione. Tutte doti che lo hanno fatto finire in alta classifica, con tanti apprezzamenti da parte del pubblico.

Tale e Quale Show 2024, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e classifica: Katia Follesa quarto giudice

Massimo Bagnato nei panni di Lando Fiorini a Tale e quale show 2024

In questa seconda puntata di Tale e quale show 2024, Massimo Bagnato si trasforma in Lando Fiorini. Andiamo allora a scoprire qualcosa in più sul personaggio che il simpatico concorrente romano riporterà sul palco. Parliamo dell’interprete di successi come “Aria de Roma”, “Puff…Lando ed altri successi”, “Favole, sonetti di Trilussa e canzoni” “Come se po’ spiega’ cos’è l’amore” e tanti altri brani.

Lando Fiorini, romano doc, ebbe un’infanzia difficile tra problemi economici e la prematura scomparsa di mamma. Cominciò a lavorare e darsi da fare molto presto ma un giorno, grazie alla spinta di un caro amico, deciderà di prendere parte ad alcuni primi provini canori. Il debutto assoluto risale al 1960, quando si esibì al “Teatro dei Satiri” di Roma in uno spettacolo organizzato dalla sua scuola di canto. Fu l’inizio di una grande carriera…

Giulia Penna imita Taylor Swift a Tale e Quale Show 2024/ Buona la prima, sarà la vincitrice di puntata?