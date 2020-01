Massimo Boldi, auguri a Christian De Sica/ “Amico…”, fan lo stronca “lo è davvero?”

Non potevano mancare gli auguri di Massimo Boldi a Christian De Sica nel giorno del suo compleanno. Oggi, 5 gennaio, infatti, il celebre attore e regista festeggia i suoi primi 69 anni, e quale migliore occasione, per Boldi, per celebrare la loro amicizia? Per questo ha postato una loro foto su Instagram con un breve ma intenso messaggio: “Auguri di buon compleanno amico mio”. Tra i commenti sotto al post non mancano gli auguri ed i messaggi di affetto rivolti ai due attori, anche se qualcuno insinua il dubbio: “Ma alla fine siete davvero amici, Massimo?”. Il riferimento è forse alla interrotta collaborazione artistica, ed al recente annuncio di un loro ritorno in coppia atteso per la fine dello scorso anno e poi sfumato. Sono in tanti, infatti, a sperare di rivederli ancora uniti sul medesimo set, magari proprio quello di uno dei futuri Cinepanettoni, genere che li ha resi celebri e li ha uniti artisticamente fino alla decisione di separarsi. Dopo numerosi anni di proficua collaborazione, Boldi e De Sica decisero per oltre dieci anni di separare le rispettive strade professionali, facendo sospettare anche di rapporti logori sul piano personale.

MASSIMO BOLDI, AUGURI A CHRISTIAN DE SICA PER IL COMPLEANNO

In una intervista a Libero Quotidiano di qualche tempo fa, era stato poi lo stesso Christian De Sica a smentire le diffuse dicerie sul suo rapporto con Massimo Boldi, parlando solo di problemi contrattuali e facendo chiarezza: “Non c’erano state divergenze incolmabili ma io ero legato a Filmauro e lui a Medusa. Era impossibile parlare di fare un film insieme, dal momento che avevamo già preso degli impegni improrogabili”. L’idea di un Cinepanettone anche in occasione del passato Natale, alla fine è sfumata. Dopo la reunion tanto attesa dai fan avvenuta con il film “Amici come prima” in tanti avevano ipotizzato (e temuto) nuove tensioni tra i due attori e colleghi ma era stato Boldi, con alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Spy, a smorzare le eventuali polemiche dicendosi pronto a tornare in questo nuovo anno al fianco di De Sica. “Dopo il successo di “Amici Come Prima” tutti si aspettavano un seguito, è vero, ma io e Christian non abbiamo litigato”, aveva detto. A questo punto sarà il 2020 l’anno giusto per un nuovo Cinepanettone della coppia?

Visualizza questo post su Instagram AUGURI DI BUON COMPLEANNO AMICO MIO Un post condiviso da Massimo Boldi Orig (@massimoboldi) in data: 5 Gen 2020 alle ore 8:26 PST





