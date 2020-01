Massimo Boldi e Irene Fornaciari/ Capodanno con Gerry Calà, e De Sica…

Massimo Boldi ha passato la Vigilia di Capodanno insieme alla sua Irene Fornaciari e non poteva essere altrimenti anche se tra due è spuntato un “terzo incomodo”, un volto noto della televisione italiana ovvero Gerry Calà. A quanto pare i tre hanno passato insieme ad alcuni amici il Capodanno a Forte dei Marmi all’insegna della tradizione e per augurare il meglio a chi li segue, lo stesso Cipollino ha salutato il 2019 postando una foto al fianco della sua Irene, e oggi ha augurato un buon 2020 a tutti via Instagram facendo altrettanto con lo scatto fatto con Gerry Calà. I tre appaiono complici e sorridenti con tanto di occhiali natalizi e pubblicando la foto cipollino ha scritto: “Chiano chiano quatto quatto s’era fatta mezzanotte ma noi il nuovo anno il 2020 mica l’abbiamo visto…… ma quello è furbo, stava a gioca’ con il telefonino ….. per forza e’ giovane”.

LA FOTO CON GERRY CALA’ E IL COMMENTO DI DE SICA

Alle foto postate da Massimo Boldi ha risposto un altro volto noto della televisione e del cinema italiano ovvero Christian De Sica che ha colto l’occasione per fare gli auguri con il cuore all’amico che, a sua volta, ha ringraziato postando ben due cuori nel suo messaggio. Una vera e propria rimpatriata tra amici vicini e lontani e all’insegna dell’amore per Massimo Boldi che, dopo la morte dell’amata moglie, ha trovato il sorriso e la serenità accanto alla bella Irene Fornaciari. Proprio ospite a Mattino5 nelle scorse settimane, l’attore ha rivelato che lei è la persona giusta per questo momento storico della sua vita perché sa prendersi cura di lui senza pretendere niente e rinunciando anche all’idea di diventare madre, almeno fino a quando avrà una relazione con lui. Certo, in corsa tutto potrà cambiare per loro, per adesso giungano a loro i nostri migliori auguri, il resto lo scopriremo nel 2020.

Ecco lo scatto con la sola Irene Fornaciari:

