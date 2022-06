Massimo Boldi, l’amicizia con Christian De Sica e la carriera/ Dagli esordi al successo

Massimo Boldi e l’amicizia con Christian De Sica: “Prendemmo strade diverse ma…”

Massimo Boldi è stato ospite a Verissimo qualche mese fa. Con l’occasione, domani verrà riproposta in replica la sua intervista nel programma Il meglio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Massimo Boldi in quell’occasione aveva ricordato la moglie Marisa scomparsa qualche anno fa. Per il comico fu un duro colpo da affrontare tanto che rivelò: “Era molto dolce, io ero un po’ birichino. Quando è mancata è stato un disastro. Oggi la sento sempre vicino, ma la ricordo. Come fosse mio papà o mia mamma. Perché piano piano comincia ad allontanarsi, sapendo che comunque se tendo la mano, lei è lì. Ma la vita deve andare avanti”. In quell’occasione, Massimo Boldi aveva ricevuto un videomessaggio da parte di Christian De Sica, su amico storico e collega di set. Nel video Christian De Sica ha speso per Massimo Boldi parole di affetto.

Un incontro avvenuto quando entrambi erano giovani come aveva raccontato De Sica: “Con Massimo ci siamo conosciuti da giovani. Facevamo parte di una stessa band, lui suonava la batteria ed io ero la voce. Poi il gruppo si è sciolto e ci siamo ritrovati in Yuppies. Adesso erano dodici anni che non giravamo insieme un film, penso sia un po’ come riveder ballare Fred Aster e Ginger Roger”. Tra loro non c’è stata poi alcuna discussione come si era vociferato ma la necessità di intraprendere strade diverse. Lo stesso Massimo Boldi aveva rivelato: “Non è vero che c’è stata di mezzo una discussione, solo abbiamo intrapreso due strade differenti. Molta gente che ho incontrato mi chiedeva se avevamo litigato e se era per questo che non facevamo più film insieme e continuavano a dirmi di chiarire per poter tornare con il nostro duo”.

Massimo Boldi, gli esordi e la carriera da comico

Massimo Boldi è uno degli attori comici più noti del cinema italiano degli ultimi 40 anni. Insieme allo storico amico Christian De Sica ha dato vita a una serie di famosi cinepanettoni, e si è affermato come talento comico. Nato da una famiglia numerosa, a Luino, cresce con la madre, il padre e i due fratelli, Fabio e Claudio. A 11 anni purtroppo, il padre viene a mancare, così Massimo comincia a lavorare: fa il batterista, ma anche l’operario a Besonzo, vicino a Luino. La sua passione per la batteria lo lancia nel mondo dello spettacolo, e condividerà il palco con tantissimi altri famosi volti dello spettacolo: Claudio Lippi, Al Bano e anche Christian De Sica, che canterà nel suo gruppo. Saranno Cochi e Renato ed Enzo Jannacci a consigliargli di fare Canzonissima: è il 1974 e comincia la sua carriera da comico.

Negli anni Sessanta Massimo Boldi ha conosciuto Maria Teresa Selo che in trent’anni di matrimonio gli ha regalato tre bellissime figlie: Manuela, Micaela e Marta. La donna è scomparsa nel 2004 a causa di un tumore, a soli quarantasette anni di età, gettando Massimo in un periodo di forte dolore e depressione. Massimo Boldi rivelò poi a Barbara D’Urso: “Marisa è l’amore della mia vita. Quell’amore che si incontra una sola volta nella vita, se si è fortunati. Era il bottone che teneva unita la nostra famiglia. Sono passati dodici anni e continuano a ricordarla in ogni cosa che facciamo”.











