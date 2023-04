Massimo Ceccherini: “Amici?”/ “Fanno cantare tre giovani disgraziati”

Massimo Ceccherini, noto attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha rilasciato, nei giorni scorsi, una lunga intervista al Corriere della Sera. A Valerio Cappelli che lo ha intervistato, l’attore ha commentato, fra le altre cose, alcuni reality della televisione.

Inoltre Massimo Ceccherini, ha messo in evidenza alcuni dei suoi tormenti ed il ruolo importante nella sua vita di sua moglie. Attualmente ha ammesso di uscire molto poco, ma quando lo fa riesce ancora ad accorgersi come la gente gli voglia molto bene.

Massimo Ceccherini: “Penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza”

Massimo Ceccherini, ripensando alla sua esperienza da naufrago dell’Isola dei Famosi ha commentato al Corriere della Sera: “Ebbi un momento difficile all’Isola dei famosi, volevo vivere un’avventura sperduto nell’isolotto a pescare, la mia passione, anche se non mi ci vedevo lì. Avevo buone possibilità di vincere ma la vittoria non fa parte di me. Mi scappò la bestemmia che rovinò tutto e mi cacciarono. È una battaglia e un controsenso la mia vita. Mi capita di vedere uno che mi sta antipatico e vado ad amarlo, mentre se uno mi sta simpatico per troppo affetto rovino tutto”.

Invece, sull’attuale Isola dei Famosi ha dichiarato, senza mezzi termini: “Penso alla nuova Isola dei famosi, penso a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza, quello gli leggi. Di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia”. Mi vergognai, ne dissi una non cento. Con me si amplifica e amplifica. Nessuno per strada mi ha detto che avevo fatto schifo. È una cosa nella natura dei toscani. Sai chi mi confortò? Roberto Benigni. Mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l’hai con l’Onnipotente. Dio non lo pigli in giro, lui lo sa che lo ami ugualmente.

Massimo Ceccherini su Amici: “I giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori”

Massimo Ceccherini non si è fermato, perché al Corriere della Sera, ha lanciato una critica anche nei riguardi di Amici 22: “Guardo molta tv nella mia casa sopra le colline di Pistoia. Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla, usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori. Gli unici che non guadagnano nulla sono i ragazzini da sbranare. Anche lì vedo tanti ghigni e occhi cattivi”.

Per un periodo della sua vita, Massimo ha provato profonda solitudine e solo la moglie Elena è riuscita ad aiutarlo: “Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me. Picchia oggi picchia domani, il colpo di fulmine lo ebbi una notte. Ora ha cambiato lavoro all’ospedale di Prato, ma all’epoca la vedevo al mattino che si preparava indossando la divisa, dietro c’era scritto misericordia. E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza. Devi essere pronto ad agguantare l’aiuto. Sono passati otto anni. Dalla bestia non si guarisce, però riesco a tenerla legata. Ho bisogno quasi sempre della presenza di Elena“.

