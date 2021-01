Massimo Ceccherini/ Dalla Corrida a quella bestemmia all’Isola dei Famosi che…

Massimo Ceccherini, da concorrente della Corrida ad attore

Da concorrente della Corrida di Corrado ad attore caratteristico e comico inarrestabile, la carriera di Massimo Ceccherini è fatta di tanta gavetta ma anche di una serie di battute d’arresto che spesso sono riconducibili proprio al suo carattere fumantino. Questa sera l’attore avrà modo di tornare alla corte dell’amico Carlo Conti nello speciale Affari Tuoi dedicato agli sposi e allora sicuramente ne vedremo delle belle.

La grande popolarità è arrivata però nel 1996 quando Leonardo Pieraccioni lo coinvolse ne Il Ciclone. Da lì in poi il successo di certo non è mancato ma ha provato sempre a tenere lontana dai riflettori la sua vita privata almeno fino a quando non è sbarcato all’Isola dei Famosi rivelando qualcosa di più di lui al pubblico a casa compreso il nome della sua compagna, Elena Labate, la donna che ha sposato e che gli è accanto ormai da qualche anno. La sua esperienza durò comunque poco per via di una bestemmia che lo riportò subito in Italia (con tanto di polemiche).

Fuori dall’Isola dei Famosi per una parolaccia e poi…

Non c’è bisogno di dire che la verve toscana e la battuta sempre pronta hanno fatto di Massimo Ceccherini un vero e proprio personaggio spesso scomodo per la tv proprio perché fuori controllo e fuori dagli schemi, riuscirà Carlo Conti a tenerlo al guinzaglio questa sera? Massimo Ceccherini è nato a Firenze il 23 maggio del 1965, figlio di un imbianchino pronto a farlo lavorare con lui, fin da subito ha dimostrato la sua propensione per la comicità tanto che giovanissimo debuttò come concorrente de La Corrida. Nei primi anni ’90 arriva Aria Fresca condotto da un altrettanto giovanissimo Carlo Conti e poi debutta al cinema con Benvenuti in Casa Giri di Alessandro Benvenuti. Dopo il successo de Il Ciclone, si aprono per lui porte e portoni non solo come attore ma anche come regista dietro la macchina da presa di Lucignolo nel 1999. Ad oggi ha diretto cinque film e ha due candidature (un David di Donatello e un Nastro D’Argento) come Migliore attore non protagonista.



