Massimo Ciavarro, ladri in casa a Roma/ Furto nella notte e cassaforte forzata

Nuovo furto in casa dei Vip. Stavolta la vittima è Massimo Ciavarro. I ladri si sono intrufolati nella sua abitazione a Roma, in una traversa di Corso Francia, durante la notte, portando via, a quanto pare, un bottino importante. Stando a quanto rivela il Messaggero, i ladri, professionisti esperti, avrebbero forzato una porta finestra, probabilmente dopo aver fatto prima un sopralluogo.

L’allarme, inoltre, sarebbe stato disattivato o, comunque, pare abbia manifestato dei problemi tanto da non funzionare al momento dell’arrivo dei ladri. L’abitazione è tuttavia dotata di un altro allarme collegato alla casa del domestico di Ciavarro, che alle 4.20 di notte si è recato sul posto e ha immediatamente avvertito la polizia di quanto accaduto. È così arrivata una pattuglia del commissariato Ponte Milvio, che ha contattato Massimo Ciavarro, dando poi il via alle indagini sul caso.

Massimo Ciavarro assente in casa al momento del furto

Stando alle ricostruzioni, i ladri non avrebbero riscontrato particolari difficoltà e non solo per la questione allarme. In casa non c’era nessuno: Massimo Ciavarro è fuori in vacanza e, come lui, anche tutti gli altri condomini del palazzo in cui abita. Dunque nessuno ha avvertito i rumori provocati dai ladri nell’abitazione del celebre attore.

Al momento non è chiara l’entità del furto, né quindi la quantità del bottino trafugato dai malviventi. Le ricostruzioni parlano di una cassaforte forzata e di altri beni preziosi portati via dalla casa. Ciò significherebbe che l’entità del furto subito da Ciavarro è piuttosto importante.

